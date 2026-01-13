Kažociņš: Tramps ir vecs vīrs, kurš steidzas atstāt savu pēdu pasaulē 0

LA.LV
20:41, 13. janvāris 2026
Ziņas Ārzemēs

Ņemot vērā pēdējā laika pasaules globālos ģeopolitiskos notikumus un ASV prezidenta Donalda Trampa nozīmi tajos, ir jāvērtē viņa personība, kā arī fakts, ka šogad viņam būs 80 gadi. Kā TV24 raidījumā “Dienas personība” izteicās Jānis Kažociņš, Ģeopolitikas pētījumu centra vecākais pētnieks, Tramps ir vecs vīrs, kurš steidzīgi vēl mēģina atstāt savu pēdu pasaulē.

Kokteilis
Slapjš uzvalkā, bailes no Porziņģa un brauciens uz krematoriju – Raimonda Paula joku izlase, kas sasmīdina līdz asarām 17
Ja tavs vārds sākas ar vienu no šiem pieciem burtiem, tev ir paveicies
Kokteilis
Astrologi sarindojuši zodiaka zīmes pēc prāta spējām: pirmo vietu aizņem Dvīņi, bet pēdējo…
Lasīt citas ziņas

“Viņš dara daudzas lietas tā, kā viņam šķiet pareizi. Tas lielā mērā ir motivēts no tā, kas viņam pašam patīk un no viņa pieredzes,” spriež Kažociņš, atgādinot, ka reiz Tramps pats ir sacījis, ka labāk pārvalda nekustamo īpašumu biznesu nekā politiku.

Kā akcentē eksperts, tomēr, neņemot vērā neko, Trampam gribas būt daļai no lielo pasaules līderu saimes, piemēram, līdzās ar Vladimiru Putinu, Sji Dzjiņpinu un citiem. “Demokrātija kā princips viņam nav tik tuva,” norāda Kažociņš.

CITI ŠOBRĪD LASA
Receptes
Tagad beidzot būs skaidrs – drīkst vai nedrīkst ēst “banānu diegus”?
Dosies ceļojumā? Aviokompānijas ievieš stingrākus rokas bagāžas noteikumus; pilots skaidro – kāpēc
Kā zināt, kad laiks beidzot mainīt savu auto? Meistari aicina pievērst uzmanību 3 lietām

Vienlaikus nedrīkst aizmirst, ka Trampa patmīlība ir tik liela, ka viņš nepieļaus, ka viņu izmanto vai manipulē. Kažociņš uzsver, ka arvien biežāk izskan, ka Putins tieši to arī dara, bet Sji no komentāriem atturas, lai nenodotu Ķīnas vitālās intereses.

ASV prezidents Donalds Tramps dažādos laikos
Tramps vizītē Lielbritānijā
Tramps ierodas uz tiesu Manhetenā
Tramps atstāj Balto namu

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Tramps sevi pasludina par “Venecuēlas prezidenta pienākumu izpildītāju”. Reakcijas ir atbilstošas
Tramps pārrēķinājās? Investori nav naski posties apgūt Venecuēlas naftas laukus
Medijs: Četri vienkārši soļi, un Grenlande var piederēt Trampam “pusstundas vai mazāk laikā”
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.