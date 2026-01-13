Kažociņš: Tramps ir vecs vīrs, kurš steidzas atstāt savu pēdu pasaulē 0
Ņemot vērā pēdējā laika pasaules globālos ģeopolitiskos notikumus un ASV prezidenta Donalda Trampa nozīmi tajos, ir jāvērtē viņa personība, kā arī fakts, ka šogad viņam būs 80 gadi. Kā TV24 raidījumā “Dienas personība” izteicās Jānis Kažociņš, Ģeopolitikas pētījumu centra vecākais pētnieks, Tramps ir vecs vīrs, kurš steidzīgi vēl mēģina atstāt savu pēdu pasaulē.
“Viņš dara daudzas lietas tā, kā viņam šķiet pareizi. Tas lielā mērā ir motivēts no tā, kas viņam pašam patīk un no viņa pieredzes,” spriež Kažociņš, atgādinot, ka reiz Tramps pats ir sacījis, ka labāk pārvalda nekustamo īpašumu biznesu nekā politiku.
Kā akcentē eksperts, tomēr, neņemot vērā neko, Trampam gribas būt daļai no lielo pasaules līderu saimes, piemēram, līdzās ar Vladimiru Putinu, Sji Dzjiņpinu un citiem. “Demokrātija kā princips viņam nav tik tuva,” norāda Kažociņš.
Vienlaikus nedrīkst aizmirst, ka Trampa patmīlība ir tik liela, ka viņš nepieļaus, ka viņu izmanto vai manipulē. Kažociņš uzsver, ka arvien biežāk izskan, ka Putins tieši to arī dara, bet Sji no komentāriem atturas, lai nenodotu Ķīnas vitālās intereses.