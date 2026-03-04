Atgriešanās pie tādas pārtikas, kādai tai jābūt 0
Jaunībā saukti par brāļiem Negantiem, Gunārs un Artūrs Vīganti vectēva saimniecībā mēģinājuši audzēt gan gliemežus, gan cidonijas, pirms nonāca līdz liellopiem. Godinot dzimtas mantojumu, Madonas novada Ērgļos brāļi iekopa saimniecību, kas atspoguļo viņiem svarīgākās vērtības – zaļo domāšanu un veselīgu dzīvesveidu, kura pamatā ir bioloģiski audzēta pārtika. Audzēt gaļas govis brāļi sāka 2011. gadā, taču, lai augstvērtīga liellopu gaļa būtu pieejama ikkatram, 2019. gadā radīts bioloģiskās liellopu gaļas internetveikals un zīmols “NEGANTIgardi”.
Vairāk nekā sertifikāts
Šis nav stāsts tikai par gaļu vai bioloģisko sertifikātu. Tas ir stāsts par pārliecību – dzīvniekiem jāaug brīvi, dabiskos apstākļos, aprūpētiem ar cieņu. Dabīga barība, nezāļu apkarošana ar senču metodēm, dabīgas ganības un arī dzīvnieku ārstēšanas noteikumi, tai skaitā nekādas profilaktiskas manipulācijas. “Tā ir saimniekošana bez mākslīga paātrinājuma,” saka Artūrs. Visi ķēdes posmi ir bioloģiski, tātad dabīgi, arī gaļas pārstrādē izmantotās izejvielas ir bioloģiski sertificētas.
‘’Pamata ganāmpulks mums ir balts – Šarolē tīršķirnes govis, kas pazīstamas ar augstvērtīgas gaļas potenciālu,” stāsta Gunārs Vīgants. Šī uzņēmuma liellopi brīvi ganās Ogres upes dabas parka zālājos, kas ir daļa no aizsargājamā dabas teritoriju tīkla “Natura 2000”. Šeit daudzveidīgas ganības nodrošina govis ar visu neskarto dabas bagātību jeb, kā to dēvē saimnieki, dabīgo aptieku. Tas spilgti atspoguļojas gaļas garšā – tā ir pilnīga, izteiksmīga, sulīga un arī liesāka. Kad izmēģināta zīmola “NEGANTIgardi” liellopu gaļa, vairs negribas lietot kādu citu.
Bioloģiskās saimniekošanas princips nodrošina ne tikai labu garšu, bet arī drošu produktu ar augstāku uzturvērtību. Kvalitātei var sekot līdzi pat līdz konkrētam dzīvniekam. Lopi auguši mūsu platuma grādos ar tiem raksturīgajām īpašībām, kas garantē augstāko gaļas kvalitāti. Šo produktu cena tikai nedaudz atšķiras ar bioloģiski nesertificētiem liellopu gaļas produktiem, bet kvalitāte un pievienotā vērtība ir krietni augstāka. Gaļa tiek sasaldēta ar šoka metodi, kas ļauj ilgāku laiku saglabāt gaļas šūnu struktūru, uzturvielas un bagātīgo garšu nemainīgi augstā kvalitātē. Uzņēmums piedāvā visu, ko no liellopa var iegūt: plašu svaigās gaļas izvēli, arī gaļas izstrādājumus, tostarp liellopu gaļas buljonu.
Garša, ko nevar aizmirst
Liellopu gaļu “NEGANTIgardi” izvēlas gan tie, kam rūp produkti, ko viņi lieto, gan tie, kas to dara kādu veselības apsvērumu dēļ. Pieredze rāda: tie, kas ir nogaršojuši, labāk sagaida jaunu piegādi nekā izņēmuma kārtā liellopu gaļu nopērk veikalā. Šo produkciju var iegādāties gan internetveikalā “NEGANTIgardi.lv”, gan veikala “Rimi” nodaļā “Klēts”, gan tiešās pirkšanas kopienās visā Latvijā. Uzņēmums ir atvērts sadarbībai ar restorāniem un skolām, kam šīs vērtības ir svarīgas.
Brāļu Vīgantu ambīcijas ir augt un darboties arī ārpus Latvijas, tāpēc tapis zīmols “BioNatürlich”. Vācija, kur bioloģiski audzētu pārtiku un saimniekošanu novērtē augstu, ir pirmā valsts, kur šo gaļu var iegādāties.
Izglītot, nevis tikai pārdot
Uzņēmums iegulda resursus, lai sabiedrību izglītotu gan par bioloģisko saimniekošanu, gan to, kā tā atspoguļojas produkcijā. Cilvēki arvien vairāk pievērš uzmanību savai labsajūtai un veselībai, līdz ar to produktiem, ko tie lieto. Tāpat pieaug arī to cilvēku skaits, kam rūp dabiska saimniekošana, tai skaitā dzīvnieku labturība. Zīmola “NEGANTIgardi” radītāji aicina ciemos bioloģisko saimniecību iepazīt pašiem. Bioloģiska pārtika nav luksusa prece – tā ir atgriešanās pie tādas pārtikas, kādai tai jābūt.