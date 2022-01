Attālināto konsultāciju skaits „Mēness aptiekā” trīskāršojies un turpina pieaugt

Ilustratīvs foto

Zvanot pa telefonu vai izmantojot citus tiešsaistes saziņas kanālus, 2021. gadā “Mēness aptiekas” sniegtās bezmaksas farmaceitiskās aprūpes konsultācijas saņēmuši vairāk nekā 6000 Latvijas iedzīvotāju. Tas ir trīs reizes vairāk nekā gadu iepriekš, kad pandēmijas izraisītās veselības krīzes dēļ “Mēness aptieka” ieviesa šādu pakalpojumu.

Zvana topošās māmiņas un vecāki cilvēki

Visbiežāk – aptuveni 60% attālinātās konsultācijas saņem vecāka gadu gājuma cilvēki, kuriem regulāri jālieto vairāki medikamenti. Tāpat aktīvas, lai ar farmaceita starpniecību noskaidrotu dažādus sev aktuālus jautājumus, ir topošās māmiņas.

“Iespēja saņemt farmaceitiskās aprūpes konsultācijas pa telefonu un tiešsaistē visbūtiskāk palīdz tiem iedzīvotājiem, kuriem šajā veselības aprūpes pārslodzes laikā nav tieši vajadzīgajā brīdī pieejams nepieciešamais veselības aprūpes speciālists. Bieži sarunā secinām, ka zvanītājam steidzami jāvēršas pēc ārsta palīdzības, ko arī iesakām darīt,” pieredzē dalās tiešsaistes konsultāciju projekta vadītājs viens no konsultantiem “Mēness aptiekas” farmaceits, Latvijas Farmaceitu biedrības 2021. gada balvu ieguvušais Vadims Brižaņs.

Saņem profesionālu padomu

Daudzi tiešsaistē vai pa telefonu farmaceitiem uzdotie jautājumi ir saistīti ar medikamentu pieejamību aptiekās, korektu zāļu lietošanu, mijiedarbību, iespējamiem blakusefektiem, zāļu lietošanu grūtniecības laikā, zāļu un uztura bagātinātāju izcelsmi, iedarbību, lietošanu, uzglabāšanu u.c.

Aizvien ir svarīgi līdzestīgi turpināt hronisko slimību terapiju, pareizi reaģēt uz dažādiem simptomiem, kas parādās pašsajūtā. Tāpat cilvēki vēlas saņemt profesionālu padomu, kā profilaktiski nostiprināt savu organismu – imunitāti, kardiovaskulāro sistēmu.

Ērti un bez maksas

“Mēness aptiekas” farmaceita Vadima Brižaņa vērojumiem vasarā attālināto konsultāciju ir mazāk, bet pārējā laikā šis ir augstu pieprasīts pakalpojums: “Tas saistīts ne tikai ar ierasto vīrusu aktivizēšanos rudenī, bet arī tieši šobrīd ar Covid-19 epidemioloģiskās situācijas pasliktināšanos – cilvēki izvēlas konsultēties un iepirkties aptiekā attālināti un bez steigas, izmantojot dažādās piegādes iespējas, nevis doties ārpus mājas uz aptieku klātienē.

Turklāt noteikto ierobežojumu dēļ aptiekās, atkarībā no kvadratūras, var vienlaikus atrasties vairāki vai pat tikai viens, divi apmeklētāji, bet pārējiem jāuzgaida ārpusē. Šādos apstākļos klientu nereti ietekmē dažādi ārējie faktori, kas veicina to, ka aizmirsts nopirkt kaut ko no vajadzīgā, kaut kas piemirsies no farmaceita teiktā, savukārt pa telefonu vai tiešsaistē saruna ir mierīgāka un produktīvāka.

Covid-19 laiks daļai sabiedrības noteikti ir iemācījis daudz atbildīgāk izturēties pret savu veselību, kā arī zāļu pareizu lietošanu.”

Savas kompetences robežās farmaceiti var ieteikt bezrecepšu zāles un uztura bagātinātājus, kā arī, pamatojoties uz klienta sniegto informāciju, rekomendēt nepieciešamību konsultēties pie ģimenes ārsta vai speciālista.

“Mēness aptiekas” farmaceitiskās aprūpes attālinātās konsultācijas aktīvi izmanto iedzīvotāji ar novājinātu imunitāti, topošās māmiņas, gados vecāki cilvēki, kā arī visi, kuriem saistībā ar Covid-19 epidemioloģiskajiem noteikumiem ir jāatrodas karantīnā.

Pa bezmaksas tālruni 8555 “Mēness aptiekas” farmaceitam var zvanīt katru darbdienu laikā no pulksten 9.00-18.00, WhatsApp sazināties +371 27050849, Skype jāizmanto kontakts; online farmaceits, kā arī var rakstīt uz e-pasta adresi online.farmaceits@menessaptieka.lv.

Arī brīvdienās saņemto informāciju “Mēness aptiekas” farmaceiti apkopo un sniedz atbildes, atsākoties darba nedēļai.

Konsultācijas videoformātā sniedz profesionāļi – kompetenti, zinoši, šādai darba formai sagatavojušies „Mēness aptiekas” farmaceiti. „Mēness aptiekas” farmaceiti – video konsultanti – ir ieguvuši augstāko izglītību farmācijā Rīgas Stradiņa universitātē vai Latvijas Universitātē un uzkrājuši vērtīgu farmaceitiskās aprūpes un konsultēšanas pieredzi ikdienas darbā aptiekās.

Farmaceiti regulāri profesionāli pilnveido savas kompetences „Mēness aptieka” rīkotajos tālākizglītības un profesionālās izaugsmes kursos, uztur savu kvalifikācijas līmeni, piedaloties Latvijas Farmaceitu biedrības organizētajās mācībās.

„Mēness aptieka” ir farmācijas nozarē mīlētākais un atbildīgākais zīmols Latvijā. Iedzīvotāju aptaujā, izmantojot īpašu starptautiski atzītu metodoloģiju, Latvijas mīlētāko zīmolu TOP trešo gadu pēc kārtas „Mēness aptieka” ieguvusi pirmo vietu farmācijas nozarē.

„Mēness aptieka” ir ilgtspējīgākais zīmols Baltijā veselības nozarē. Par to liecina jaunākie Eiropas Ilgtspējīgu zīmolu indeksa (Sustainable Brand Index) rezultāti. „Mēness aptiekai” kā visā Latvijā pieejamam aptiekas zīmolam ilgtspēja iedzīvotāju vērtējumā ir būtisks rādītājs.

