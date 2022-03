“Vigo Health” dibinātāji Kristaps Krafte (no kreisās) un neiroķirurgs Jānis Šlēziņš kopā ar uzņēmuma biznesa attīstības vadītāju Annu Vildaus ir pārliecināti, ka “Vigo” lietotnes mērķa tirgus var būt ikviena valsts, jo insults nešķiro pēc nacionālās piederības. Foto: Timurs Subhankulovs

Atveseļoties palīdz digitālais asistents







Kristīne Stepiņa, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Lielais insulta pacientu skaits un medicīniskās aprūpes pieejamības samazināšanās liek meklēt jaunus risinājumus veselības aprūpē, kas palīdzētu pārvarēt šīs smagās slimības sekas.

Tieši šīs problēmas risināšanai jaunuzņēmums “Vigo Health” ir radījis digitālās terapijas līdzekli – lietotni “Vigo”, kas lietojama gan slimnīcās un rehabilitācijas centros, gan mājas apstākļos. Šis risinājums pagājušajā nedēļā Latvijas Ārstu biedrības organizētajā pasākumā saņēma balvu “Gada inovācija medicīnā 2021”.

Digitālā terapijas uzņēmuma “Vigo Health” dibinātāji ir medicīnas tehnoloģiju un inovāciju speciālists Kristaps Krafte un praktizējošs neiroķirurgs Jānis Šlēziņš. Kristaps insulta pacientu ārstēšanu pētījis divus gadus gan ārvalstīs – Kopenhāgenas slimnīcā “Bisperbjerg”, gan Latvijā – Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcā. Paralēli viņš apguvis maģistra programmu “Inovācijas veselības nozarē” Kopenhāgenas augstskolā. Pārējie Kristapa kursabiedri izlēmuši darboties medicīnas tehnoloģiju un farmācijas jomā, bet viņš vēlējies radīt ko jaunu un noderīgu cilvēkiem, kuri pārcietuši insultu. “Runājot ar šiem cilvēkiem, sapratu, ka viņiem ir nepieciešams gudrais asistents – digitālās terapijas līdzeklis, kas palīdzētu pārvarēt insulta sekas,” teic Kristaps, kurš savu ideju attīsta, sadarbojoties ar ārstu J. Šlēziņu, kurš ilgus gadus ir praktizējis Lielbritānijā un Portugālē. “Jānis bija viens no pirmajiem, kuru es uzrunāju, viņam patika ideja par digitālās terapijas vietni cilvēkiem, kuri pārcietuši insultu,” stāsta Kristaps. Veselības aprūpes organizētāji un apmaksātāji visā pasaulē arvien meklē veidus, kā padarīt veselības aprūpi efektīvāku, lētāku un pieejamāku. “Ar esošo veselības aprūpes organizāciju, kas pamatā balstās uz cilvēku darbu, to panākt nav iespējams. Līdz ar to uzmanība tiek pievērsta tehnoloģijām, kas uzlabo kvalitatīvas veselības aprūpes pieejamību, atvieglo speciālistu darbu un ļauj viņiem koncentrēties uz komplicētāku pacientu ārstēšanu. Viens no virzieniem ir tā saucamā digitālā terapija jeb programmatūra, kas kalpo kā medicīnas ierīce,” skaidro Kristaps.

Palīdz arī vecmāmiņai

Latvijā joprojām ir augsts insulta pacientu skaits, situācija šajā ziņā ir viena no sliktākajām Eiropā – Paula Stradiņa Klīniskā universitāte publicējusi secinājumus, ka no insulta katru dienu vidēji mirst septiņi cilvēki. Savukārt pēc Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) datiem, katru gadu Latvijā stacionāros nonāk ap 7000–8000 insulta pacientu, no kuriem apmēram 20% zaudē dzīvību, bet 60% ir nepieciešama rehabilitācija, lai izvairītos no invaliditātes. Tādēļ tiek meklēti risinājumi, kā situāciju uzlabot un kā veselības aprūpi pacientiem padarīt lētāku un pieejamāku. “Vigo” lietotne kā pilnvērtīgs insulta rehabilitācijas papildinājums pieejama gan mājas apstākļos ikvienam insulta pacientam, gan arī sešās Latvijas slimnīcās un rehabilitācijas centros – nacionālajā rehabilitācijas centrā “Vaivari”, Liepājas reģionālajā slimnīcā, Jelgavas pilsētas slimnīcā, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes stacionārā “Biķernieki”, Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcā un Rīgas 1. slimnīcā. Rehabilitācijas programma tapusi sadarbībā ar rehabilitācijas centra “Vaivari” funkcionālajiem terapeitiem, iekļaujot tajā ne tikai informatīvu un izglītojošu saturu, bet, pats galvenais, dažādus fizioterapijas vingrinājumus. Sadarbībā ar “Latvijas mobilo telefonu” “Vigo” komplekta lietošana, kurā ietilpst lietotne, planšetdarors, statīvs un interneta pieslēgums, mēnesī pacientam izmaksā 89 eiro, bet pašas “Vigo” lietotnes cena ir 49 eiro mēnesī.

Pati pēcinsulta rehabilitācijas programma ilgst trīs mēnešus. “Tās ietvaros pacientiem katru dienu ir jāizpilda noteikts skaits dažādu fizioterapijas, ergoterapijas, audiologopēdijas un kognitīvo vingrinājumu. Viņi var saņemt atbildes uz dažādiem medicīniska rakstura jautājumiem, kā arī dalīties ar savu pieredzi, kas ir svarīgi emocionālajam atbalstam, jo bieži vien cilvēki, kuri pārcietuši insultu, jūtas pamesti vieni ar šīs smagās slimības izraisītajām sekām,” ierīces lietojamību skaidro Kristaps. Lai arī visiem insulta pacientiem “Vigo” nespēj palīdzēt, lietotne būtu noderīga aptuveni 60%, lēš autors. Līdz šim virtu­ālais asistents palīdzējis rehabilitācijas procesā vairāk nekā 200 cilvēkiem. Arī paša Kristapa vecāmāte 84 gadu vecumā pārcieta insultu, kas atstāja funkcionālas, kognitīvas un emocionālas sekas, bet ar ārstu un “Vigo” palīdzību viņa spēja atveseļoties trīs mēnešu laikā. “Viņai nebija nekādu tehnoloģisku priekšzināšanu. Tas pierāda, ka nedz vecums, nedz digitālās prasmes nav šķērslis, lai atveseļotos pēc insulta,” secina uzņēmējs. Jāpiebilst, ka “Vigo” lietotne sevī ietver divus portālus – vienu, kuru lieto pacients un kurā viņam ir izstrādāts detalizēts rehabilitācijas plāns, un otru, kurš ir paredzēts speciālistiem, lai varētu sekot līdzi pacienta progresam.

Ietver visu nepieciešamo

Jaunuzņēmuma “Vigo Health” radītais digitālais asistents, kas palīdz atveseļoties insulta pacientiem, tikko saņēmis Latvijas Ārstu biedrības balvu “Gada inovācija medicīnā 2021”. Uzņēmuma līdzdibinātājs Kristaps Krafte demonstrē, kā tas darbojas. Foto: Timurs Subhankulovs

Lai iegūtu pierādījumus par “Vigo” efektivitāti insulta rehabilitācijā, kā arī papildu informāciju, kas palīdzētu turpināt attīstīt produktu, novērtētu klīnisko un aprūpes izmaksu efektivitāti, uzņēmums “Vigo Health” sadarbībā ar Rīgas Stradiņa universitāti (RSU) šobrīd veic izstrādātā risinājuma klīnisko testēšanu. Pētījuma gaitā plānots noskaidrot insulta rehabilitācijas speciālistu prasības, lietojot digitālās rehabilitācijas ierīci, veikt pilotpētījumu un kontrolētu pētījumu. Pētījuma laikā tiks salīdzinātas divas pacientu grupas – viena, kura nelieto “Vigo”, un otra, kura rehabilitācijas laikā to izmantos. Klīniskais pētījums ilgs vismaz gadu. “Līdzīgus digitālos risinājumus lieto arī citviet pasaulē, taču mēs ar savu digitālo asistentu esam šobrīd tikuši vistālāk, jo vienā platformā piedāvājam visu nepieciešamo palīdzību. Līdz šim tirgū bija pieejami produkti, kas palīdz tikai kognitīvo vai funkcionālo spēju uzlabošanai vai arī fokusējas tikai uz pacienta emocionālās labsajūtas vairošanu,” situāciju raksturo Kristaps. “Vigo” lietotne ir iekļauta Latvijas Nacionālā veselības dienesta manipulāciju sarakstā, un tai ir piešķirts manipulācijas kods, kas nozīmē, ka šis būs pirmais digitālās terapijas risinājums Baltijā, kuru nākotnē pacientiem varēs atmaksāt valsts.

Liels eksporta potenciāls

Lietotnes attīstīšanai “Vigo Health” ir izmantojis dažādus atbalsta instrumentus. Sākotnēji uzņēmums finansējumu piesaistīja gan no Latvijas, gan Igaunijas biznesa eņģeļiem. Uzņēmuma komanda ir piedalījusies arī trīs dažādās akselerācijas programmās – “Adyen” programmā Nīderlandē, kur ieguva galveno balvu 10 tūkst. eiro apjomā, Latvijas programmā “Commercialization Reactor” un Dānijas programmā “Accelerace”. Ideju par virtuālo asistentu ir finansiāli atbalstījis arī Latvijas investīciju fonds “Expansion Capital” un šobrīd notiek sarunas arī ar citiem investīciju fondiem. “Vigo Health” ir saņēmis arī Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras līdzfinansējumu darījumu braucieniem, Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta (EIT) grantus, bijis arī 2019. gada “EIT Health” konkursa “InnoStarsAwards” pusfinālists. Kopumā uzņēmums lietotnes “Vigo” attīstībai pagaidām ir piesaistījis 750 tūkst. eiro. Jau iegūta CE sertifikācijas zīme, kas nozīmē, ka ir sasniegti nepieciešamie nosacījumi un produktam ir medicīniskās ierīces statuss. Tas ļauj to izplatīt Eiropas Savienības valstīs. Uzņēmums ir uzsācis sarunas par sadarbību ar vairākām ASV klīnikām – Jeila un Stenfordas medicīnas centriem, kuros tuvākajā laikā plānota “Vigo Health” digitālā rīka testēšana. “Mūsu mērķa tirgus var būt ikviena valsts, jo insults cilvēkus nešķiro pēc nacionālās piederības. Nepieciešamība pēc šāda risinājuma ir visā pasaulē,” ir pārliecināts Kristaps.

Pārkāpuma būtība

Sēkla

Darbs ar insultu pārcietušiem cilvēkiem un ideja par inovatīvu risinājumu.

Dīgsts

Dalība akselerācijas programmās, granti, Latvijas un Igaunijas biznesa eņģeļu finansējums, un labas komandas izveidošana.

Augļi

Pozitīvās atsauksmes no digitālās terapijas lietotājiem un viņu tuviniekiem. Došanās eksporta tirgos.

VĒRTĒJUMS: Īpaši noderīgs pandēmijas laikā

RSU Neiroloģijas un neiroķirurģijas katedras vadītājs Andrejs Millers: “Digitālās tehnoloģijas arvien vairāk ienāk veselības aprūpē, tās attīstās gan diagnostikā un ārstēšanā, gan rehabilitācijā. “Vigo Health” risinājums ir īpaši noderīgs Covid-19 pandēmijas laikā, kad pacientiem ir apgrūtināta pieejamība medicīnas pakalpojumiem, jo cilvēkiem pēc pārciesta insulta ir ļoti svarīga agrīna rehabilitācija. Vienīgais šķērslis varētu būt prasme šos digitālos rīkus izmantot vecāka gada gājuma pacientiem, tāpēc viņiem būtu nepieciešami palīgi.”