18:52, 21. novembris 2025
Egils Levits, Latvijas Valsts prezidents (2019-2023) TV24 raidījumā “Dienas personība” komentēja Rietumu atbalstu Ukrainai, norādot, ka šobrīd ASV nostāja ir pārāk pasīva un, lai apturētu agresoru, nepieciešama daudz mērķtiecīgāka rīcība.

“Amerikas Savienoto Valstu pašreizējā vadība ir nedaudz haotiska, un iedomas, ka var Putinam pateikt: “Apstājies un beidz šo agresiju,” un Putins tam paklausīs, tās ir naivas ilūzijas,” sacīja Levits, piebilstot, ka laika gaitā ASV prezidents šo realitāti, iespējams, jau sāk saprast.

Viņš uzsvēra, ka viens no būtiskākajiem instrumentiem Krievijas apturēšanai ir militāra palīdzība Ukrainai. Tikai šādā veidā iespējams likt agresoram saprast, ka tā rīcība nesniedz viņam vēlamos rezultātus.

“Ja grib apturēt Krieviju Ukrainā, tad ir jādod masīva militāra palīdzība Ukrainai. Amerika patlaban to ir de facto gandrīz apturējusi, nevis pilnīgi apturējusi,” norādīja Levits.

Levits skaidroja, ka militārā atbalsta sniegšana ir ne tikai Ukrainas, bet arī visas Eiropas drošības jautājums: “Ja Amerika vēlas izbeigt karu Ukrainā, tad ir jādod militāra palīdzība Ukrainai, lai Ukraina noturētos, iespējams, atkarotu dažas teritorijas, lai Krievija saprastu, ka tālāk agresija nedos tai vēlamos augļus. Tā ir vienīgā taktika, kā izbeigt karu Ukrainā.”

