VIDEO. Pieredzējis “Lāču vīrs” iemūžina brīdi, ko parastam cilvēkam nekad nepiedzīvot 0
Sociālos tīklus pāršalcis mīļš video, kuru publicējis Džefs “Lāču vīrs” Vatsons.
“Vairāk nekā 37 gadu laikā, strādājot ar lāčiem, nekas nav pielīdzināms sajūtai, kad klusumā sēdi blakus lāču mammai un viņa tevi pieņem, kamēr rūpējas par saviem diviem mazuļiem. Nekādu šovu, nekādu pūļu… tikai uzticēšanās, miers un reta privilēģija būt daļai no viņas pasaules,” par video iemūžināto brīdi raksta Vatsons.
Kadros redzama grizlilāču mamma un divi tikko dzimuši mazuļi — pārsteidzoši mazi, kas komentētājus pat šokēja.
“Neticami, cik maziņi tie ir! Domāju, ka grizli mazuļi būs daudz lielāki. Pilnīgi apburoši,” raksta kāda skatītāja.
“Pretstatījums starp mātes milzīgo spēku un mazuļu neaizsargātību ir satriecošs,” piebilst cits.
Daudzi interesējās, vai video filmēts ar attālināto kameru, taču Vatsons paskaidroja: “Nē, es biju tieši tur.”
Lai gan vairums skatītāju sajūsmināti noraudzījušies lācenes un mazuļu mijiedarbībā, neiztika arī bez kritikas par cilvēku tuvumu savvaļas dzīvniekiem.
Uz to kāds cits komentētājs atbildēja sekojoši: „Cilvēki, šīs lācene ir viņa audzināta. Viņš pats viņu baroja. Protams, ka viņa uzticas viņam, esot blakus viņas mazuļiem. Viņš ir labs cilvēks – viņa, iespējams, vēlētos viņam dot lāča bučiņas par visu, ko viņš viņas labā darījis.”
Džefs “Lāču vīrs” Vatsons ir nozarē zināms lāču aprūpētājs, treneris un izglītotājs, kurš vairāk nekā trīsdesmit gadu strādā ar grizlilāčiem filmās, reklāmās, TV projektos un izglītojošās programmās. Viņš kļuva populārs ar šovu “Project Grizzly” un ir ilgstoši saistīts ar “Wilstem Wildlife Park”, kur apmāca citus un aprūpē lāčus.
Tāpēc nav pārsteigums, ka viņam izdodas tas, ko parasts cilvēks nekad nepiedzīvotu — mierīgi sēdēt līdzās savvaļas dzīvniekam ar diviem jaundzimušiem mazuļiem.