Andris Skride, RSU profesors, Skrides Sirds klīnikas dibinātājs, kardiologs, TV24 raidījumā “Ārsts atbild” skaidro, ka biežas galvassāpes, sarkanīgi vaigi un slikta dūša var liecināt par paaugstinātu asinsspiedienu.
Jautā skatītāja: Galva deg, vaigi sarkani, moka aizdusa, un reizēm nāk ģībonis un ir nelaba dūša. Kas tas ir?
“Viens no ļoti biežiem iemesliem varētu būt palielināts asinsspiediens. Ja cilvēkam ir slikta dūša vai sarkanīga seja, tā ir viena no pazīmēm uz arteriālo hipertensiju, jeb palielinātu asinsspiedienu asinsvados, artērijās,” skaidro Skride.
