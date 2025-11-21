Galva deg, vaigi sarkani, moka aizdusa, reizēm nāk ģībonis un ir nelaba dūša. Kas tas ir? 0

Andris Skride, RSU profesors, Skrides Sirds klīnikas dibinātājs, kardiologs, TV24 raidījumā “Ārsts atbild” skaidro, ka biežas galvassāpes, sarkanīgi vaigi un slikta dūša var liecināt par paaugstinātu asinsspiedienu.

Jautā skatītāja: Galva deg, vaigi sarkani, moka aizdusa, un reizēm nāk ģībonis un ir nelaba dūša. Kas tas ir?

“Viens no ļoti biežiem iemesliem varētu būt palielināts asinsspiediens. Ja cilvēkam ir slikta dūša vai sarkanīga seja, tā ir viena no pazīmēm uz arteriālo hipertensiju, jeb palielinātu asinsspiedienu asinsvados, artērijās,” skaidro Skride.

Viņš atgādina, ka asinsspiediena norma jebkurā vecumā ir 120/80, pieļaujot arī 130/80. Ja asinsspiediens ir lielāks, tas jākoriģē ar medikamentu palīdzību.

Iepriekš LA.LV daudz esam rakstījuši par to, kā ikdienā samazināt asinsspiedienu. Piemēram, šajā rakstā apkopojām 6 vienkāršus paņēmienus, kurus pielietot no rīta. Savukārt šeit rakstījām par 5 pārtikas produktiem, kuri palīdzēs asinsspiediena kontrolei.

