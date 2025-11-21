Šoferis pamatīgā žvingulī mēģina kaut ko sarunāt ar likumsargiem, piedāvājot viņiem 2000 eiro kukuli 0
Šonedēļ, 20. novembrī, Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Dienvidlatgales iecirkņa Reaģēšanas nodaļas amatpersonas, pildot dienesta pienākumus, Daugavpilī fiksēja kādu automašīnu “Audi”. Likumsargi, apturot transportlīdzekli, konstatēja, ka vīrietis brauc 2,73 promiļu reibumā.
Autovadītājs vairākkārtēji piedāvāja Valsts policijas amatpersonām 2000 eiro lielu naudas kukuli. Valsts policijā uzsākti divi kriminālprocesi pret vīrieti.
2025. gada 20. novembrī, ap pulksten 00.19, Daugavpilī, Jātnieku ielā Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Dienvidlatgales iecirkņa Reaģēšanas nodaļas amatpersonas, pildot dienesta pienākumus, pamanīja transportlīdzekli “Audi”. Likumsargi apturēja automašīnu un konstatēja, ka pie transportlīdzekļa stūres ir sēdies 1987. gadā dzimis vīrietis, kura uzvedība liecināja par iespējamu alkoholisko reibumu. Veicot pārbaudi, amatpersonas fiksēja, ka vīrietis atrodas 2,73 promiļu reibumā.
Automašīnas “Audi” vadītājs, lai izvairītos no atbildības, apzināti piedāvāja vairākas reizes amatpersonām 2000 eiro lielu naudas kukuli. Likumsargi vīrieti aizturēja un ievietoja īslaicīgās aizturēšanas vietā.
Par izdarītajiem pārkāpumiem Valsts policijā ir uzsākti divi kriminālprocesi – viens pēc Krimināllikuma 262. panta pirmās daļas, proti, par transportlīdzekļa vadīšanu, ja nav atbilstošas kategorijas transportlīdzekļa vadīšanas tiesību (transportlīdzekļa vadīšanas tiesības noteiktā kārtībā nav iegūtas vai ir atņemtas) un ja vadītājs atrodas alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošu vielu ietekmē. Paredzēts sods ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, atņemot transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz pieciem gadiem. Otrs pēc Krimināllikuma 323. panta pirmās daļas, proti, par kukuļa, tas ir, materiālu vērtību, mantiska vai citāda rakstura labumu, došanu vai piedāvāšanu vai par kukuļa apsolīšanu pēc tā pieprasīšanas personiski vai ar starpnieku valsts amatpersonai, lai tā, izmantojot savu dienesta stāvokli, izdarītu vai neizdarītu kādu darbību, neatkarīgi no tā, vai nodotais, piedāvātais vai apsolītais kukulis domāts šai valsts amatpersonai vai jebkurai citai personai. Paredzēts sods ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, vai ar sabiedrisko darbu, vai ar naudas sodu.
Valsts policija atgādina, ka kukuļdošana ir krimināli sodāma rīcība, un aicina transportlīdzekļu vadītājus pat neapsvērt šādas darbības, kā arī ievērot ceļu satiksmes noteikumus un nebraukt alkohola reibumā, lai neapdraudētu savu un līdzcilvēku drošību.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.