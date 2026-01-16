Foto: Arturs Nīmanis

Aukstākais janvāris pēdējo 15 gadu laikā: Latvijai jaunnedēļ tuvosies stiprs sals no Arktikas un Sibīrijas 0

LETA
9:30, 16. janvāris 2026
Sākot ar nākamās nedēļas otro pusi, Latviju var sasniegt lielāks aukstums; prognozes pagaidām ir svārstīgas, liecina meteoroloģiskā informācija.

Šīs nedēļas nogalē un nākamās nedēļas sākumā galvenokārt gaidāms neliels mākoņu daudzums, bez nokrišņiem. Vējš lēni pūtīs no dienvidu puses, sestdien vējš būs nedaudz asāks. Gaisa temperatūra naktīs pazemināsies līdz -8..-15 grādiem, vietām valsts austrumu daļā līdz -19 grādiem; jaunās nedēļas sākumā vietām visos reģionos, kur skaidras debesis, termometra stabiņš var noslīdēt līdz -20 grādiem. Dienas vidū nekļūs siltāks par -3..-11 grādiem.

Nākamās nedēļas vidū tiek prognozēts lielāks mākoņu daudzums, iespējama snigšana, gaisa temperatūra īslaicīgi paaugstināsies.

Nedēļas otrajā pusē un janvāra pēdējā nedēļā Latviju, iespējams, sasniegs stiprs sals no Arktikas un Sibīrijas. Saskaņā ar pašreizējo “Global Forecast System” prognozi sals vietām brīžiem pārsniegs 25 grādus un aukstākajās dienās termometra stabiņš nepakāpsies augstāk par -10..-18 grādiem.

Atbilstoši Eiropas Vidēja termiņa laika prognožu centra datiem janvāra pēdējās divas nedēļas Latvijā gaidāmas 6-8 grādus aukstākas par normu, arī februāris prognozēts vēsāks nekā parasti.

Janvāris, iespējams, kļūs par aukstāko mēnesi kopš 2012. gada februāra, kad mēneša vidējā temperatūra valstī bija -8,8 grādi, un par aukstāko janvāri kopš 2010. gada, kad mēneša vidējā temperatūra noslīdēja līdz -11,5 grādiem.

