Ķemeru nacionālā parka dienvidu daļā lūsenei izauguši trīs kaķēni, liecina parka fonda publiskotā informācija sociālajos tīklos.

Video sniedz retu ieskatu savvaļas lūšu dzīvē un apliecina, ka parka teritorija ir labvēlīga šīs aizsargājamās sugas sekmīgai attīstībai.

