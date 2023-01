Ilustratīvs foto. Foto: Edijs Pālens/LETA

Latvijas autoparks nosirmo aizvien vairāk







Atis Jansons, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

CSDD informācijas statistikas sadaļā, kuru nu jau vairāk nekā gadu veido RTU docents Juris Kreicbergs, pēdējā laikā atrodami visai interesanti satura un formas dati. Šodien mazliet par vienu no failiem, kurus pilnā apjomā varat atrast direkcijas interneta vietnē.

Jauno auto daļa sarūk. Lielākā tā bija pirms 2008. gada krīzes – pavisam jauns toreiz tika reģistrēts katrs trešais Latvijā ievestais vieglais auto. Zemākais līmenis – 2013. gadā. Un līdz 2021. gada beigām diemžēl tas pieaudzis par nieka trim procentiem. Arī gandrīz jauno daļa ir nemainīgi maza. Tie ir auto, kuru vairums joprojām saglabā ražotāju garantiju, kuru nobraukums vēl nepārsniedz tehniski gandrīz absolūti drošo 100 000 km robežu. Vārdu sakot – saimnieka prieks un drošs pārvietošanās rīks. Diemžēl tādu mūsu importā pēdējos piecos gados mazāk par astoņiem procentiem. Daļa mazāka nekā pirms 15 gadiem.

Bet veterāni… To kļūst aizvien vairāk. Nevis mazliet vairāk, ko varētu uzskatīt par nejaušību, bet krass pieaugums, kas rāda, ka izrāpties no vairāk nekā 200 000 km noskrējušu sirmu senioru plūsmas pieauguma neesam spējuši izvairīties. Vecs, ar dārgiem remontiem draudošs auto pirkums Latvijā vairs nav katrs trešais kā 2006. gadā vai katrs ceturtais kā nākamajos divos. Tāda nu jau ir puse no visiem. Ko darīsim? Par elektromobiļiem sapņosim?