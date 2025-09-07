Baiks: Lietuvieši vienkārši smīkņā par mums – latvieši, baigie malači, tādus noteikumus liekat… 0
TV24 raidījumā “Naudas cena” Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs un LPS priekšsēdētāja vietnieks Jānis Baiks stāstīja par investīciju piesaisti Latvijai un birokrātijas ietekmi uz šo procesu. Viņš uzsvēra, ka vietējām pašvaldībām bieži jādara ļoti daudz birokrātiska darba, lai sagatavotu vidi uzņēmējiem, un tas prasa vairākus gadus.
Baiks norādīja, ka, lai izveidotu industriālo parku un padarītu to pieejamu uzņēmējiem, pašvaldība darbojas desmit gadus, sakārtojot dokumentus un koordinējot procesus. Ja šo darbu būtu jāveic pašam investoram, viņš nekad nenāktu uz Latviju: “Desmit gadi, kamēr mēs bīdījām papīrus, lai mēs tiktu šobrīd pie tā, kā uzņēmējam sagatavot vidi.”
Baiks stāstīja par pieredzi ar ārzemju investoru, kurš nāca kopā ar Lietuvas partneriem: “Mums sanāca vienā projektā paprasīja interesantu dokumentu, mums tur bija viens ārzemju investors, viņam leiši bija sadarbības partneri šajā jomā. Mēs aizbraucām uz Lietuvu, prasījām – nu mums tagad institūcija prasa šādu dokumentu. Viņi tā kā pasmīkņāja un teica – mēs tam investoram neprasīsim, jo viņš nesapratīs, kas tas par idiotismu. Mēs no savas puses tur sakārtosim, bet viņš saka – jūs latvieši baigie malači, jūs tādas noteikumus uzrakstāt, ka visi investori nāk pie mums.”
Noslēgumā Baiks uzsvēra, ka investīciju piesaiste Latvijai prasa neatlaidību un smagu darbu. Birokrātija un institucionālie šķēršļi neapstājas, bet vietējās pašvaldības darbinieki nodrošina, ka projekti virzās uz priekšu un ārvalstu investori izvēlas ieguldīt Latvijā: “Mēs vienkārši par spīti ejam un darām, jo tas ir kādam jādara.”
