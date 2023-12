Bāliņa par mākslīgā intelekta ietekmi uz darba tirgu: “Mums jau tagad ir jauna profesija – virtuālo asistentu skolotājs” Ieteikt







“Ja mēs skatāmies uz mākslīgo intelektu un kā tas ietekmēs darbavietas, vai un cik cilvēki paliks bez darba, tad, man šķiet, vienmēr, kad ir bijušas kaut kādas jaunas tehnoloģijas, mēs vienmēr esam domājuši, ka darbavietas samazināsies, bet dzīve ir pierādījusi, ka tā nav,” tā TV24 raidījumā “Latvijas labums” sacīja Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas (LIKTA) prezidente Signe Bāliņa, diskutējot par mākslīgā intelekta ietekmi uz darba tirgu un cik daudz cilvēku tādēļ varētu palikt bez darbavietām.

“Jo šīs jaunās tehnoloģijas rada jaunus darbus. Un, ja mēs paskatāmies kaut vai uz virtuālajiem asistentiem, tad mums jau tagad ir jauna profesija – virtuālo asistentu skolotājs. Lai strādātu jebkurš mākslīgā intelekta algoritms, viņš ir jāmāca un ir jābūt tam, kas viņu māca! Tas, ko mums mākslīgais intelekts dos, ka tiešām ir šie te rutīnas darbi, kur visu laiku jāatbild uz vienu un to pašu jautājumu, uz kuru cilvēks jau vienā brīdī ir piekusis atbildēt…Mākslīgais intelekts nepiekūst! Tā ir viņa labā lieta,” tā skaidroja Bāliņa, runājot par mākslīgā intelekta sniegtajām iespējām, atvieglojot darbinieku ikdienu.

Bāliņa pie tam norādīja: “Jo vairāk mēs viņam jautājam, jo vairāk mēs viņu izmantojam, viņš sāk strādāt labāk nevis piekūst – sāk strādāt arvien labāk.” Ir Eiropas digitālās dekādes mērķi līdz 2030.gadam, un to vidū viens no mērķiem ir tāds, ka 75% uzņēmumu izmanto mākslīgā intelekta “lielo datu tehnoloģijas”. Un otra lieta – šogad aprīlī tika publicēti Pasaules Ekonomikas foruma dati par to, kādas ir “uzņēmumu gaidas uz jaunajām tehnoloģijām”.

“Un arī tur 75% uzņēmumu saka, ka 2023. – 2027.gads ir tas laiks, kad arī viņi plāno izmantot šos mākslīgā intelekta risinājumus. Un es domāju, jā, mums ir lielas gaidas, bet, man šķiet, pie tā ātruma, kā šīs tehnoloģijas attīstās, mēs arī kaut ko labu sagaidīsim,” tā TV24 raidījumā “Latvijas labums” pauda cerību LIKTA prezidente Bāliņa.

Ir jau tagad ļoti attīstījušās datorredzes un balss tehnoloģijas, uzsvēra eksperte. Viņa pati uz to visu raugās optimistiski un pozitīvi. “Un cilvēkiem, kuri baidās, ka viņiem mākslīgais intelekts vai tehnoloģijas varētu atņemt darbu, tad pirmais, ko es varētu ieteikt – mācaties! Ir ļoti daudzas iespējas…Mācaties, kas ir tas mākslīgais intelekts? Un, ja jūs sapratīsiet, kas ir tas mākslīgais intelekts, tad jūs varbūt vairs nebaidīsieties!” tā iedrošināja Bāliņa.

Pasaules Ekonomikas forums jau pirms daudziem gadiem secinājis, ka tie, kas šodien mācās, strādās profesijās, kuru vēl nav šodien. “Līdz ar to mums visiem ir jābūt gataviem nepārtraukti mācīties. Tehnoloģiju nozarē mēs tādi esam! Tāpēc, ka tās tehnoloģijas visu laiku strauji mainās. Un, ja mēs nemācāmies, nu tad mēs esam ārā no tirgus,” tā TV24 raidījumā uzsvēra Bāliņa, diskutējot par mākslīgo intelektu mūsdienu darba tirgū.

Tāpat esot arī citās jomās. Arī ārstiem, piemēram, jāzina jaunākās tehnoloģijas un medicīnas metodes, norādīja Bāliņa. “Tas ir jebkurā jomā. Un, man šķiet, ka viena lieta, kas tiešām raksturo šo laiku, – mums ir jābūt gataviem nepārtraukti mācīties. Un tas ir tas, kas jāiemācās mums ir skolēniem skolās un studentiem augstskolās, – ir jāiemācās mācīties! Un tad, man šķiet, vairs nav tās bažas, ka es būšu lieks tirgū, es apgūšu kaut ko jaunu,” tā rezumēja LIKTA prezidente Bāliņa, iedvesmojot cilvēkus apgūt jaunās tehnoloģijas un mākslīgā intelekta iespējas.