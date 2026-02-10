Foto: Scanpix/Reuters/LETA

“Lēmums, kas salauž manu sirdi.” SOK neļauj ukraiņu skeletonistam Heraskevičam startēt ar kara upurus godinošo ķiveri 0

LETA
7:25, 10. februāris 2026
Starptautiskā Olimpiskā komiteja (SOK) neļaus Ukrainas skeletonistam Vladislavam Heraskevičam olimpisko spēļu sacensībās startēt ar ķiveri, uz kuras attēloti karā nogalinātie ukraiņu sportisti, paziņoja sportists.

Ukrainas delegācijas karognesējs atklāšanas ceremonijā Heraskevičs jau iepriekš solīja, ka olimpiskajās spēlēs vērsīs uzmanību uz Krievijas izvērsto karadarbību Ukrainā.

Kā rakstīts Olimpiskajā hartā, olimpisko spēļu norises vietās, bāzēs vai citās zonās nav pieļaujama nekāda veida demonstrācijas vai politiska, reliģiska vai rasu propaganda.

“Lēmums, kas vienkārši salauž manu sirdi. Sajūta, ka SOK nodod tos sportistus, kas bija daļa no olimpiskās kustības, neļaujot viņiem tikt godinātiem sporta arēnā, kur šie sportisti nekad vairs nevarēs kāpt.

Neskatoties uz līdzīgiem gadījumiem mūsdienās un senāk, kad SOK atļāva šādu godināšanu, šoreiz viņi lēmuši piemērot speciālus noteikumus Ukrainai. Mēs gatavojam oficiālu pieprasījumu SOK un cīnīsimies par tiesībām sacensties tieši šajā ķiverē,” Heraskevičs teica savā paziņojumā.

SOK iepriekš bija vērsusies Ukrainas Olimpiskajā komitejā.

Olimpiskajās spēlēs startē 13 sportisti no agresorvalstīm Krievijas un Baltkrievijas, kuriem SOK piešķīrusi tā dēvētā “neitrālā sportista” statusu.

