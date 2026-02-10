Piesātināta diena Latvijas sportistiem – Bota cīnīsies par olimpisko medaļu 0
Milānas un Kortīnas olimpisko spēļu sacensībās šodien Latvijas sportisti startēs distanču slēpošanas sprintā, šorttrekā 1000 metru distancē vīriešiem, biatlonā 20 kilometru individuālajā distancē vīriešiem un daiļslidošanā vīriešiem, kā arī kamaniņu sportā sievietēm, kur Elīna Ieva Bota cīnīsies par kādu no medaļām.
Vispirms plkst. 10.15 pēc Latvijas laika Valdifjemmē sāksies sacensības distanču slēpošanas sprintā klasiskajā stilā. Latvijas vadošā distanču slēpotāja Patrīcija Eiduka šajā disciplīnā nestartēs, toties kvalifikācijā piedalīsies pārējie seši latviešu slēpotāji – Kitija Auziņa, Samanta Krampe, Linda Kaparkalēja, Raimo Vīgants, Lauris Kaparkalējs un Niks Saulītis. Izslēgšanas cīņas sāksies plkst. 12.45, un tajās piedalīsies 30 labākie slēpotāji, balstoties uz viņu rezultātiem kvalifikācijā.
Plkst. 12.10 pēc Latvijas laika Milānā 1000 metru priekšsacīkstes šorttrekā aizvadīs Roberts Krūzbergs un Reinis Bērziņš. Plkst. 14.30 Anterselvā 20 kilometru individuālajā distancē biatlonā startēs Andrejs Rastorgujevs, kā arī debitanti Renārs Birkentāls, Rihards Lozbers un Edgars Mise.
Vakarā plkst. 18 un plkst. 19.30 trešo un ceturto braucienu kamaniņu sportā aizvadīs patlaban trešajā vietā esošā Elīna Ieva Bota un Kendija Aparjode. Plkst. 19.30 sāksies sacensības īsajā programmā daiļslidošanā vīriešiem, un tajās startēs Deniss Vasiļjevs un debitants Fedirs Kuļišs.
Olimpisko spēļu sacensības tiešraidē translē kanālā LTV7.
No distanču slēpotājiem savās otrajās olimpiskajās spēlēs startē Vīgants, Krampe un Auziņa. Pirms četriem gadiem augstvērtīgāko rezultātu sasniedza Vīgants, kurš sprintā iekļuva izslēgšanas cīņās un izcīnīja 20. vietu, tiesa, toreiz slēpotāji sacentās brīvajā stilā, nevis klasiskajā.
Šorttrekā no katra slidojuma divu pirmo vietu ieguvēji un vēl četri no trešās pozīcijas īpašniekiem iekļūs ceturtdaļfinālā, kas tāpat kā pusfināls un fināls norisināsies ceturtdien vakarā. Abiem latviešiem tās ir otrās olimpiskās spēles, pirms četriem gadiem Pekinā labāko rezultātu sasniedzot Krūzbergam, kurš izcīnīja devīto vietu 500 metros.
Biatlonā otrdien tiks sadalīts pirmais medaļu komplekts kādā no individuālajām sacensībām. No trim olimpiskajām spēlēm, kurās Rastorgujevs piedalījies, biatlona klasikā viņš guvis 32. vietu 2014. gadā un 59. vietu 2018. gadā.
Kamaniņu sportā Bota olimpisko spēļu sieviešu vieninieku sacensībās pēc diviem braucieniem ieņem trešo vietu, bet Aparjode pēc pirmās dienas ir 19. pozīcijā.
Botai līdz sudraba medaļai ir vairāk nekā četras sekundes desmitdaļas, bet līdz zelta medaļai – nepilna pussekunde. Vienlaikus ceturtajā vietā esošo itālieti Verēnu Hoferi latviete apsteidz tikai par sešām sekundes simtdaļām, bet piektajā un sestajā vietā esošās amerikānieti Ešliju Farkvarsoni un itālieti Sandru Robačeri – par nedaudz vairāk nekā vienu sekundes desmitdaļu.
Pirms četriem gadiem Pekinas olimpiskajās spēlēs abas latvietes bija otrajā desmitā – Aparjode finišēja 11., bet debitante Bota (tobrīd – Vītola) bija 18. pozīcijā. Astoto vietu toreiz izcīnīja Elīza Tīruma, kura noslēgusi karjeru.
Daiļslidošanām startējot 29 sportistiem, Kuļišs savu programmu izpildīs otrajā grupā plkst. 20.58, bet Vasiļjevs – trešajā grupā plkst. 21.50. Izvēles programmai, kas notiks piektdien, kvalificēsies 24 labāko rezultātu īpašnieki.
Vasiļjevs startē savās trešajās olimpiskajās spēlēs, iepriekšējās divās izcīnot 19. un 13. vietu.
Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisināsies līdz 22. februārim.