Atsākot mācības, rūpes par bērniem ir nepieciešamas, bet tās noteikti vajadzīgas arī vecākiem! Rudens iestājas tik “negaidīti”, ka, skolas gaitām atsākoties, katru gadu šis laiks atkal no jauna satricina visu ģimeni!

Pēc patīkamā vasaras brīvlaika bez režīma, ģimenē atgriežas strukturēta dienaskārtība un skolai pakārtota ikdienas rutīna. Septembris patiešām ir izaicinājumu un emociju pārbagāts! Gan jauniešiem, kuri dodas uz augstskolu, vecākiem, kuri saskaras ar tukšās ligzdas sindromu, gan arī skolas vecuma bērniem, kas pārdzīvo pirmos soļus 1. klasē vai ir satraukti par atgriešanos skolā pēc vasaras. Tāpēc: “Vai jums ir kaut kas pret trauksmi? Un miegam arī kaut ko vajadzētu,” ir bieži dzirdama frāze septembra beigās aptiekā no gados jaunākiem apmeklētājiem, stāsta “Mēness aptiekas” farmaceite Ērika Pētersone.

Jā, tā nu tas ir, mācību gads ir sācies, un, lai kā mēs arī nejokotu par “pārsteigumu”, ko tas radījis, īsti sagatavoties tam tik un tā nav iespējams. Labākais, ko varam darīt, ir izprast iespējamās problēmas un pasaudzēt sevi, jo nevienam bērnam, ko satraukusi apstākļu maiņa, nevarēs palīdzēt stresa mākti vecāki!

Jūs neesat vienīgie!

Visu vecumu bērni un pusaudži, un arī viņu vecāki cīnās ar trauksmi pēc atgriešanās skolā. Tam ir vairāki iemesli un, lūk, daži no tiem!

Septembris var būt piepildīts ar dažādiem izaicinājumiem – arī jaunās rutīnas ieviešanu.

Vecākiem, iespējams, pirmo reizi ir jāļauj skolniekiem pašiem noteikt, cik daudz vecāku atbalsta viņiem ir nepieciešams.

Parādās t.s. “tukšās ligzdas sindroms” un “tukšajiem ligzdotājiem” nāksies pacīnīties ar sarežģītām emocijām, jo viņiem parādīsies vairāk laika, lai īstenotu savas intereses. Iespējams, pat nāksies tādas meklēt un atrast, un tas vienmēr saistās ar sevis pārvērtēšanu.

Tā nu tas ir, ka vasaras beigas nozīmē atgriešanos pie strukturētākas dienaskārtības un pielāgošanos jaunām situācijām, kas, kā izrādās, satrauc mūs vairāk, nekā domājām, pat ja gatavojāmies šādam stresam. Jaunā kartība var likt mums justies apmulsušiem, izmisušiem, vientuļiem – saprast, ka neesam gatavi vienlaikus saskarties ar tik daudzām pārmaiņām.

Atgriešanās skolā bērniem un pusaudžiem

Maziem bērniem — īpaši tiem, kuri pirmo reizi uzsāk skolas gaitas, kā arī bērniem, kuri sāk apmeklēt jaunu skolu (dažādu apstākļu dēļ, piemēram, pārcelšanās dēļ) — pirmie mēneši skolā var būt satraucoši. Mazākie var izjust “atdalīšanas” (prombūtnes no mājām un vecākiem) trauksmi. Bērns jebkurā vecumā, pat ja viņš parasti ir mierīgs, var justies satraukts pēc dienas skolā. To var izraisīt nepatika pret jauno kārtību, par apģērba izvēli un to, kā izskatīsies citu skolēnu vidū, vai to, kā veiksies mācībās.

Pusaudži, kas uzsāk skolas gaitas vidusskolā vai augstskolā, arī izjūt trauksmi. Arī vidusskolnieks var justies noraizējies par jauniem apstākļiem. Par lielāku slodzi mācībās, bet vēl vairāk par skolas praktiskajiem aspektiem un par spiedienu no pieaugušajiem, jo, ja tāds ir, pusaudzis to izjūt. Jūsu vidusskolnieks var piedzīvot arī sociālo trauksmi, kas ir globālās pandēmijas sekas.

Miers, pārliecība un pašcieņa

Mēs kā vecāki varam palīdzēt bērniem tikt galā ar pārmaiņām, radot mazāk stresa, izstarojot pašiem vairāk pašapziņu un pašcieņu, tādējādi raisot to arī bērnos. Ar ko sākt? Mums ir jānodrošina vispirms pamata lietas — ēdienreizes, ērts apģērbs un skolai nepieciešamais inventārs. Māciet bērniem ticību pašu spējām tikt galā ar dzīves pārbaudījumiem. Paskaidrojiet, ka, ja viņi ir noraizējušies par to, kā tiks galā ar skolas darbiem, viņu bažas ir pilnīgi normālas, un esat gatavi viņiem palīdzēt un atbalstīt, tāpat kā skolotāji. Pamatvajadzību skaitā ir arī laba veselība – gan jums pašiem, gan skolniekam un studentam. Tādēļ sadarbība ar ģimenes ārstu un arī farmaceitu ir svarīga.

Uzklausiet bērnu bažas un mudiniet viņus pārvarēt savas bailes. Cik liela ir iespējamība, ka skolotāji un ģimene novērsīsies un nepalīdzēs, ja radīsies grūtības un nepalīdzēs ar skolas darbiem? Cik liela ir iespējamība, ka viņi neatradīs draugus? Mācot iepazīt savas bailes, jūs dodat viņiem iespēju kritiski un loģiski domāt par iespējamību, ka viņu iedomātie sliktākie scenāriji patiešām notiks — tā ir vērtīga mācība, kas noderēs visu mūžu!

Kad jaunietis dodas prom

Kādā brīdī jaunieši pamet vecāku māju: vienalga, vai tā ir skola citā pilsētā vai darbs tālu no mājām. Šis posms gan pašai atvasei, gan jūsu dzīvē var sagādāt daudz satraukumu. Visticamāk, esat pielicis lielas pūles, lai palīdzētu viņam nokļūt un iejusties jaunajā vidē, bet nu jāatkāpjas un šķietami bezpalīdzīgi jānoraugās, un tas būs grūti. Jaunieši, uzsākot jaunu, neatkarīgu savas dzīves posmu, būs aizņemti, nervozi un satraukti.

Ir svarīgi, lai jūs ļautu atvasei sākt šo aizraujošo jauno dzīves posmu saskaņā ar viņa gaidām. Atbalstiet un ļaujiet, rosiniet lūgt palīdzību, kad tas nepieciešams, bet neuzbāzieties. Sazvanieties regulāri, bet ne pārāk bieži un uzmācīgi. Šāda saziņas rutīna rada sajūtu, ka esiet līdzās un palīdz izveidot veselīgas robežas, kas ļauj ikvienam būt pašpietiekamam. Ja būs nepieciešams papildu atbalsts, viņi lūgs. Ļaujiet viņiem pašiem noteikt, cik liela vai maza palīdzība ir nepieciešama.

Daži vārdi tiem, kas paliek tukšajās ligzdās

Ja jūs attopaties tukšā, klusā mājā, kurās pēkšņi nav bērnu, laipni lūdzam tukšajā ligzdā, kas ir vienlaikus skumju, prieka, satraukuma pilns pārejas posms uz jaunu situāciju.

Lai gan jūsu galvenā loma daudzus gadus ir bijusi mammas vai tēta loma — un jūs tāds joprojām esat — jūs vairs neesat šajā lomā visu diennakti. Pat, ja tas ir tikai rīta cēliens pirmklasniekam (nemaz nerunājot par studentiem, kuri pārceļas, piemēram, uz kopmītnēm citā pilsētā), jums ir parādījies vairāk laika un ir pienācis īstais brīdis padomāt, kas piešķir jūsu dzīvei jēgu un mērķi.

Investējiet jaunā hobijā. Stipriniet attiecības ar savu partneri. Ceļojiet, vingrojiet, apmeklējiet kursus (piemēram, ēst gatavošanas) un plānojiet īsus nedēļas nogales ceļojumus kopā ar atvasi. Meklējiet laiku un veidus, kā turpmāk pavadīsiet laiku kopā (bet nepārspīlējiet, jo agri vai vēlu bērns gribēs izklaidēties ar draugiem!). Dodiet priekšroku savām interesēm. Tas var būt grūtāk, nekā izklausās. Savu prioritāšu pārcelšana uz sevi un savām vajadzībām ir svarīgas pārmaiņas. Padomājiet par lietām, kas jums patika un kuras nevarējāt darīt, kamēr koncentrējoties uz pilnas slodzes vecāka lomu.

Tukšās ligzdas sindroms, lai arī pilns ar jaunām iespējām, nāk ar grūtām emocijām, piemēram, skumjām un nemieru. Tas, ko jūtat, ir ļoti izplatīti, un jums nevajadzētu justies vainīgam, apmulsušam vai vājam, ja jums ir grūtības. Aprunājieties ar vecākiem, kuri jau gājuši šim cauri, kā atbalsta grupu, bet, ja stress ir pārāk liels un sāk ietekmēt jūsu uzvedību, veselību, attiecības, apsveriet iespēju meklēt psihoterapeita vai psihologa palīdzību individuāli vai kopā ar savu partneri.

Pat, ja tās ir tikai dažas stundas

Pat, ja šķiet, ka ar kopīgo gatavošanos skolai esat ticis galā pavisam labi, tomēr var būt tā, ka attopaties – sevi esmu atstājis novārtā un mazliet parūpēties par savu izskatu un veselību nekaitēs. Tas dažkārt ir acīmredzams, jo no spoguļa pretī veras sagurusi seja. “Iegriezieties aptiekā, un palūkojiet kādu vienkāršu sejas kopšanas līdzekli, kas noderēs aizņemtiem vecākiem, piemēram sejas ādas mitrinošu krēmu. Šo kopšanas līdzekļu sastāvā ir vielas, kas mitrina un atsvaidzina sejas ādu, kā arī kavē priekšlaicīgu ādas novecošanu. Sejas ādas mitrināšana ir nepieciešama jebkuram ādas tipam, jebkurā vecuma posmā un jebkuram dzimumam” iesaka „Mēness aptiekas” farmaceite Ērika Pētersone.

Ja līdz šim neesat to lietojuši, tad varbūt vajadzētu apdomāt par acu krēma iegādi. Izvēlieties acu krēmu, kurš būs piemērots jūsu ādas tipam un sniegs vēlamo efektu, piemēram, krēms pret pigmentācijas plankumiem, krēms pirmajām ādas krunciņām vai krēms, kas tonizēs un uzlabos ādas izskatu. Mīkstinošs ādas kopšanas līdzeklis peldei siltā vannā var būt papildus bonuss stresu mazinošai terapijai. Un, ja šķiet, ka ar “kosmētisko remontu” būs par maz, tad varam atgriezties pie jautājuma, ar kuru aizsākām šo rakstu – izvēlēties kādu vienkāršu trauksmes mazinošu līdzekli, sākot ar zāļu tējām, mikrolementiem, vitamīniem un beidzot ar miega kvalitāti uzlabojošiem preparātiem, piemēram, uztura bagātinātājiem, kuri satur melatonīnu.

Melatonīns palīdz samazināt iemigšanai nepieciešamo laiku. No zāļu tēju klāsta laba izvēle būs piparmētru tēja, kumelītes, baldriāņu sakņu tēja, jo šīm tējām piemīt nomierinoša iedarbība un izdzertai siltai tējas krūzei piemīt meditatīvs, relaksējošs un stresu mazinošs efekts. Bet var dot priekšroku tēju maisījumiem, kuru sastāva ir dažādas augu drogas, kas arī mazina nervozitāti un palīdz uzlabot miega kvalitāti.

Ne mazāk svarīgi ir parūpēties lai organismā neveidojas mikroelementu un vitamīnu deficīts, kas var novest pie spēku izsīkuma, aizkaitināmības, stresa un to tā izrietošām veselības problēmām. Magnijs kopā ar B6 vitamīnu uzlabo koncentrēšanās spējas, atmiņu un uzlabo kopējo pašsajūtu, kā arī paaugstina stresa noturības līmeni. Arī atsevišķi B grupas vitamīnu komplekss labvēlīgi ietekmē nervu sistēmas un smadzeņu darbību.

D vitamīns ir ne mazāk svarīgs vitamīns, ja ir runa par nogurumu, miegainību un stresu, tāpēc, iestājoties tumšākajam laikam, ir jārūpējas arī par pietiekamu D vitamīna līmeni organismā. C vitamīns mazina nogurumu un nespēku, savukārt cinks piedalās vairākās bioķīmiskās reakcijās, kas atbild par nervu sistēmas darbību.

Šādi mazi soļi ļaus atgūt pašpārliecinātību, spēkus un uzturēt labu veselību, un šis komplekts jums šobrīd būs vairāk vajadzīgs nekā līdz šim!

