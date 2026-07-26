Vai Krievijai pietiks spēka jaunam triecienam? Slaidiņš par nākamo pārbaudījumu Ukrainai un Eiropai 0
Ukrainai un Eiropai ir jāgatavojas jaunam, iespējams, pēdējam pilna mēroga kara posmam, TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” norāda NBS majors un Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš.
Viņaprāt, Krievija šajā posmā varētu izmantot visus pieejamos resursus, lai mēģinātu sasniegt savus kara mērķus. Tas nozīmē, ka Ukrainai gaidāms ļoti sarežģīts periods, savukārt Eiropai būs jāturpina sniegt militāro, finansiālo un politisko atbalstu.
Slaidiņš uzsver, ka, lai gan Krievijas spiediens joprojām ir ievērojams, pēdējo gadu laikā Ukraina ir spējusi izjaukt daudzus Kremļa sākotnējos stratēģiskos plānus. Pēc viņa teiktā, Ukraina šajā laikā ir nodarījusi būtisku kaitējumu Krievijas militārajām spējām un ekonomiskajam potenciālam.
Lai gan Krievijai joprojām ir ievērojami resursi, karš tai ir radījis lielas izmaksas un licis pārskatīt sākotnējās ieceres.
Slaidiņš norāda, ka turpmākais kara posms būs pārbaudījums gan Ukrainai, gan tās sabiedrotajiem Eiropā, taču līdzšinējā pieredze parādot, ka Krievijas sākotnējie mērķi nav īstenojušies tādā apjomā, kā Kremlis bija iecerējis.