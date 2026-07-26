“Arvien grūtāk savilkt galus…” Kā pieaugošās izmaksas nospiež lauku tūrisma uzņēmējus 0
Lai gan situāciju tūrisma nozarē nevar saukt par katastrofu, uzņēmējiem šis gads būs sarežģīts – pieaugošās izmaksas samazina iespējas uzkrāt līdzekļus klusajam periodam, TV24 raidījumā “Naudas cena” norāda Latvijas Lauku tūrisma asociācijas “Lauku ceļotājs” valdes priekšsēdētāja Asnāte Ziemele.
Viņa skaidro, ka, uzrunājot asociācijas biedrus, daudzi atzinuši – kļūst arvien grūtāk “savilkt galus” ar tūristiem iepriekš solītajām cenām. Izmaksas ir būtiski pieaugušas, taču uzņēmēji ne vienmēr var tikpat strauji palielināt cenas, jo daļa rezervāciju jau veiktas iepriekš.
Ziemele uzsver, ka lauku tūrismam raksturīga izteikta sezonalitāte – aktīvākais laiks ir pavasarī, vasarā un rudenī, bet ziemā uzņēmēji parasti izdzīvo ar sezonas laikā uzkrāto.
Vienlaikus Ziemele norāda, ka lauku tūrisma uzņēmējiem priekšrocība ir elastība – tie bieži ir mazāki un spēj ātrāk pielāgoties nekā lielās viesnīcas vai restorāni.
Viņasprāt, galvenais pārbaudījums būs atrast līdzsvaru starp pieaugošajām izmaksām un klientiem pieņemamām cenām, lai nozare varētu turpināt darboties arī ārpus aktīvās sezonas.
Projektu “Naudas cena” finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma “Naudas cena” saturu atbild AS “TV Latvija”.