Bladāc! Sāp!… Kāda ir pirmā palīdzība traumu gadījumos?







Autors: Antra Krastiņa, “Praktiskais Latvietis”, AS “Latvijas Mediji”

Vienudien kaimiņiene pakrita uz slidenas ietves un sastiepa potīti, savukārt mazdēls tā nokrita uz dibena, ka vēl pēc divām nedēļām asteskauls sāp. Es pati arvien vairāk baidos nokrist. Ļoti gribētu uzzināt, kādu pirmo palīdzību pēc kritiena cilvēks sev var sniegt pats. Kādas ir biežāk gūtās traumas, un kā mēs sevi kaut mazliet varam no tām pasargāt? Vija Salaspilī

Pirmajā brīdī jākļūst par vērotāju

Vispirms jāizvērtē klasisko traumu – sasitumu, sastiepumu, izmežģījumu, lūzumu – simptomi:

1) jāpievērš uzmanība traumētās vietas vizuālajai deformācijai, kas parādās uzreiz pēc traumas,

2) jācenšas atcerēties, vai kritiena brīdī bija sajūta, ka kaut kas izkustējās vai nokrakšķēja,

3) jāizvērtē sāpes – ja traumētā ek­stremitāte visvairāk sāp miera stāvoklī un naktī, ir nopietns pamats domāt par iespējamu lūzumu. Ja vislielākās sāpes sajustas traumas gūšanas brīdī, bet pēc dažām minūtēm tās mazinās, visticamāk, gūts tikai sasitums;

4) ja pēc traumas ir ekstremitāšu funkcionāli traucējumi, nekavējoties jāvēršas pie speciālista;

5) maldīgs ir uzskats – ja pirksti kustas, tad roka, kāja nav salauzta. Gan pirksti, gan locītava var kustēties arī pie lūzuma, jo par kustībām atbild kaulus savās vietās noturošie muskuļi un cīpslas. Ja tās nav traumētas, kustības ierobežo tikai sāpes, bet tās ir subjektīvs rādītājs, jo katrs cilvēks ir individuāls, katram ir savs sāpju slieksnis.

Pirmā palīdzība

Pirmā palīdzība pie visām traumām ir tā sauktais RICE (angļu valodā), kur katrs burts ietver noteiktu darbību.

R (rest) – traumētajai rokai, kājai jānodrošina miera stāvoklis, to nedrīkst noslogot.

I (ice) – pirmās 48 stundas pēc traumas gūšanas uz traumētās vietas ik pēc 2 stundām liek aukstuma aplikācijas vai uzklāj atvēsinošu gelu – jātur 20 minūtes. Ar ledu jābūt uzmanīgiem – to nedrīkst likt tieši pie ādas, lai to neapsaldētu. Ledus jāietin dvielītī un jārauga, lai tā temperatūra būtu 4–6 °C. Vēsums mazinās ne tikai sāpes, bet arī tūsku, kura traumas dēļ parasti pieaug, spiežot uz apkārtējiem mīkstajiem audiem, kā rezultātā sāpes pastiprinās.

C (compression) – spiediens. Traumētā roka vai kāja jāpadara nekustīga. Vienkāršākais variants – to apsien ar elastīgo saiti. Pēc tam jau var lūkoties pēc elastīgas ortozes. Ilgstoši esot mierā stāvoklī un uz nakti visi pārsēji jānoņem, lai nekas netraucē asinscirkulācijai.

E (elevation) – pacelšana. Traumētā ekstremitāte jātur pacelta augstāk, lai mazinātos tūska. To vēlams darīt arī gadījumos, ja trauma nav ļoti nopietna.

Sāpju mazināšanai var dzert atsāpinošas zāles – 3 reizes dienā parasto ibuprofēnu (400 mg) vai paracetamolu (500 mg), kas ir normāla sāpes mazinoša un pretiekaisuma ārstnieciska deva. Tas arī dos iespēju objektīvi novērtēt traumas nopietnību – ja cilvēkam teju visas sūdzības pazūd jau pēc pirmās tabletes, visticamāk, gūts tikai sasitums. Ja sāpju mazināšanai jālieto stiprākas zāles, problēma noteikti ir nopietnāka. Tad pašārstēšanās jābeidz un jādodas pie ār­sta, lai veiktu izmeklējumus.

Pretsāpju zāles nav ieteicams lietot pirms došanās pie speciālista, jo tas var apgrūtināt sāpju līmeņa noteikšanu un rokas vai kājas nespējas normāli funkcionēt īsto cēloni.

Sastiepta potīte, delnas locītava

Viegls saišu sastiepums nedēļas laikā pāriet pats no sevis, bet, ja pirmajās stundās pēc traumas gūšanas locītava sapampst vai parādās asisnsizplūdums, drīzāk gūts daļējs vai pilns saišu plīsums.

Šādā gadījumā jātaisa rentgens, lai izslēgtu kaula lūzumu, redzētu, vai nav deformēta locītava, vai saites piestiprinājuma vietā pie kaula nav nolūzis kāds kauliņš. Ja rentgena izmeklējumā akūtus kaulu bojājumus neredz, bet tūska un sāpes nemazinās, cilvēks klibo, nepieciešama ultrasonogrāfija, kurā var redzēt mīksto audu stāvokli un pēc tā spriest – bojāta viena vai vairākas saites.

Potīšu traumas, atkarībā no to pakāpes, var dzīt 1,5–2 mēnešus, īpašos gadījumos 4–6 mēnešus, bet jau pēc pāris pirmajiem mēnešiem jāsāk rehabilitācija. Pret to nevajag izturēties vieglprātīgi – ja saites nesadzīst vai sadzīst nepareizi, potīte būs hroniski nestabila, kas palielinās risku iegūt atkārtotas līdzīgas traumas. Bet tas var novest pie neatgriezenisku bojājumu iegūšanas.

Ja vienā saitē, kurā ir 100 000 šķiedru, traumas rezultātā pārplīst 10 šķiedras, ir gūts saišu sastiepums. Ja pārplīst puse no šķiedrām – daļējs saišu bojājums, ja visas šķiedras – pilnīgs saites bojājums jeb pārrāvums.

Izmežģījums

Arī locītavas izmežģījuma gadījumā tiek sastieptas saites, tomēr sastiepumi un mežģījumi ir dažādas traumas – sastiept var jebkuru saiti, cīpslu vai muskuli, bet izmežģījumu pavada arī locītavu veidojošo kaulu galu savstarpēja novirze.

Par izmežģījumu liecina traumas gūšanas laikā sadzirdēts krakšķis, acīm redzama deformācija, pēc tam diezgan ātri parādās tūska un zemādas asinsizplūdums. Nelielus izmežģījumus, tāpat kā nelielus sastiepumus, var ārstēt mājās.

Kaula plīsums potītē

Pēc būtības plīsums ir kaula lūzums, tikai bez dislokācijas. Nodrošinot potītes nekustīgumu, plīsis kauls sadzīst ātri un labi. Vienkāršu lūzumu gadījumā ģipsi neliek, cilvēkam iesaka pārvietoties uz kruķiem, lai noņemtu slodzi traumētajai kājai.

Lauzta roka

Starp rokas lūzumiem ir tādi, ko vispār nevajag fiksēt, kur pietiek uzlikt ortozi. Bet, ja lūzums ir ar dislokāciju vai lauzta plaukstas locītava un uzreiz redzama deformācija, svarīga lūzuma repozīcija jeb salikt kaulus pareizajās anatomiskajās pozīcijās. To dara lokālajā vai vispārējā anestēzijā. Sarežģītu lūzumu gadījumā, ja skarta locītava, dažkārt pēc tam nepieciešama operācija.

Sasists asteskauls

Ja cilvēkam pēc kritiena sāpes ir, tikai taustot asteskaula vietu, diskomfortu izraisa sēdēšana uz cietas virsmas, visticamāk, asteskauls ir tikai sasists. Ja tas sāp miera stāvoklī, sēžot uz mīkstas virsmas, kārtojot dabiskās vajadzības, iespējams, asteskauls ir lauzts un/vai nobīdījies.

Lai to noskaidrotu, nepieciešams rentgenuzņēmums. Ja lūzums, nobīde neuzrādās (tam var traucēt tūska), bet minētie simptomi saglabājas, pēc 7–9 dienām veic atkārtotu rentgenu, nepieciešamības gadījumā – datortomogrāfiju. Ir situācijas, kad pēc asteskaula lūzuma ļauj tam sadzīt pašam, un ir, kad jāiejaucas ķirurģiski. Pretējā gadījumā tas cilvēkam ar laiku sagādā neērtības.

Sasista galva

Dažkārt pirmie galvas traumu simptomi var parādīties tikai pēc 72 stundām. Tāpēc pirmās 3 diennaktis vēlams pavadīt mierā un uzmanīgi sekot, vai neparādās kāda no bīstamajām, par smadzeņu satricinājumu vēstošajām pazīmēm: slikta dūša, vemšana, stipras, nepārtrauktas galvassāpes (ibuprofēns nelīdz), traucējumi orientēties un koordinācijā, atmiņas zudums.

Ja tādi parādās, jādodas pie ār­sta, lai uztaisītu galvas datortomogrāfiju, jo rentgena izmeklējums par galvas, arī mugurkaula kakla zonas traumām, var parādīt ļoti maz. Lai labāk redzētu primāros traumatiskos perēkļus (asinsizplūdumus, išēmijas jeb asinspiegādes traucējumi) un izvērtētu prognozi, datortomogrāfiju var nozīmēt atkārtoti.

Kas mazina traumu risku

Svarīga ne tikai laika apstākļiem piemērotu apavu un apģērba izvēle, bet arī cilvēka fiziskā sagatavotība. Organismam novecojot, locītavu saišu elasticitāte mazinās.

Lai šo procesu attālinātu, organisms jānodrošina ar visiem tam nepieciešamajiem mikroelementiem, tātad jālieto pilnvērtīgs uzturs, jāēd visi produkti. Ja veselības problēmu dēļ kādus noteiktus produktus nedrīkst lietot, jāizmanto vitamīni, uztura bagātinātāji, kas spēj aizvietot šajos produktos esošos organismam nepieciešamos mikroelementus.

Jādzer gana daudz ūdens, jo 80% no locītavu saitēs esošā kolagēna, kas nepieciešams to elasticitātei, veido ūdens.

Regulāri jāvingro – jāizstaipa visas pamatmuskuļu grupas, pamatsaites. Vingrojot uzlabojas arī asinscirkulācija locītavās, tā mazinot deģeneratīvo ietekmi uz visām to struktūrām.

Jāizpilda līdzsvara vingrinājumi.

Ideālā variantā – jāiemācās pareizi krist, tas nozīmē, ka kritiena brīdī cilvēks spēj augumu sagrupēt (tā instinktīvi krīt mazi bērni).

Kritiena brīdī nav vēlams tam pretoties – tad kritiens būs vieglāks.

PADOMI

Pie sasitumiem, plīsumiem kā pirmo palīdzību tūskas un sāpju mazināšanai var izmantot tautas dziedniecībā ieteikto kāposta lapu, sāls kompreses. Tomēr ar tām nedrīkst pārspīlēt. Pārāk intensīvi liekot veikalā pirkto kāpostu lapas, var iegūt ķīmisku apdegumu, savukārt no pārāk koncentrēta sālsšķīduma kompresēm iedzīvoties ādas izčūlojumos.

Noteikti nedrīkst smērēt gelu un tam pa virsu likt kāposta lapu – arī iegūsiet ādas ķīmisku apdegumu! Ja nav aizspriedumu, var izmantot urīna kompreses.

Der zināt

Ne vienmēr ģipsi liek arī sarežģītāku lūzumu gadījumā, bet izmanto speciālas ortozes jeb fiksatorus. Tie ir daudz ērtāki par ģipsi – elpojoši un uz kādu brīdi noņemami. Izmanto arī pneimozābakus – ar gaisu piepildītus zābakus, kur gaiss ap traumēto kāju veido gaisa spilvenu, kas, piemēram, pie ārēja izolēta potītes lūzuma vai saišu bojājuma, ļauj cilvēkam staigāt pat bez kruķiem.

KONSULTĒJIS Orto klīnikas traumatologs, ortopēds dr. Andrejs Elksniņš-Finogejevs