Brīdinājums no senas leģendas: šis gads var kļūt par vienu no haotiskākajiem pēdējo 60 gadu laikā
Jaunais gads daudziem nozīmē jaunu sākumu, jaunas apņemšanās, bet saskaņā ar seniem astrologu brīdinājumiem 2026. gads var izrādīties viens no haotiskākajiem pēdējo 60 gadu laikā sena lāsta dēļ.
Kā vēsta ārzemju ziņu portāls Daily Mail, saskaņā ar ķīniešu kalendāru 17. februārī mēs ieiesim Ugunīgā Zirga gadā, atstājot aiz muguras Čūskas gadu. Piemēram, Japānā, Ugunīgā Zirga gads tiek uzskatīts par neveiksmīgu, un daudzas ģimenes pat mērķtiecīgi izvairās no bērnu radīšanas šajā laikā.
Tā sauktais “hinoe-uma” gads pēdējo reizi bija 1966. gadā, kad dzimstība Japānā krasi samazinājās – pāri baidījās, ka bērni, īpaši meitenes, nesīs nelaimi.
Saskaņā ar tautas ticējumu meitenes, kuras dzimušas Ugunīgā Zirga gadā, būs spītīgas un impulsīvas, un viņu raksturs saīsinās viņu vīru mūžus. Šis uzskats radies no 17. gadsimta leģendas.
Leģenda par meiteni
Japāņu laikraksts “Japan Times” vēsta par meiteni Jauju Ošiči (Yaoya Oshichi), kas dzimusi Ugunīgā Zirga gadā (1666. gadā) un iemīlējusies tempļa kalpotājā laikā, kad plašs ugunsgrēks postīja pilsētu. Mēnešiem ilgi viņi bija šķirti.
Alkdama atjaunot saikni, jaunā sieviete ļaunprātīgi izraisīja ugunsgrēku un vēlāk tika sadedzināta uz sārta.
Kopš tā laika šis gads saistās ar nelabvēlīgu likteni, un vecāki izvairās no bērnu radīšanas šajā periodā, lai “neapgrūtinātu” meitas nākotnes iespējas apprecēties ar cienījamu vīru.
Pēdējo Ugunīgā Zirga gadu varēja pieredzēt 1966.gadā, un mūsdienās tas ticis pētīts arī akadēmiski. Japāņu ekonomikas profesors Hirojuki Jamada 2013. gadā analizēja, vai sievietes, kas dzimušas 1966. gadā, saskaras ar grūtībām attiecībās, salīdzinot ar citām.
Rezultāts? Sabiedrība ir mainījusies, un tradicionālie uzskati par “neveiksmīgiem gadiem” zaudē nozīmi, tāpēc arī leģendas ietekme ir kļuvusi niecīga.
Astrologi aicina uzmanīties
Tomēr astrologi joprojām aicina būt piesardzīgiem, jo šis gads būs intensīvs, īpaši attiecību jomā. Ugunīgā Zirga gads nesīs daudz iespēju romantisku sakaru nodibināšanai un esošu attiecību stiprināšanai.
Tas būs gads, kurā cilvēki labāk izpratīs sevi un savas vēlmes attiecībā uz partnerattiecībām. Bet astrologi brīdina arī par zināmu “mīlas neveiksmju lāstu”, kas vēsturiski tiek piedēvēts šim gadam.
Šoruden Venēra būs retrogrādā Skorpionā un Svaros, kas radīs nestabilitāti attiecībās, īpaši jaunās.
Daudzas draudzības var pāraugt romantiskās attiecībās, bet cilvēki būs piesardzīgāki. Viņi vēlēsies stipru pamatu, pirms metas nezināmajā — un tas ir pretrunā ar Ugunīgā Zirga impulsivitāti.