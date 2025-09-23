Publicitātes attēls

Pirmizrādi piedzīvos režisora Dž.Dž. Džilindžera jaunākais iestudējums – britu dramaturga Donalda Čērčila komēdija “Traki laba diena”. Asprātīga un izsmalcināta humora luga, kas pirmo reizi tiek iestudēta Latvijā un vienlaikus iezīmē Džilindžera atgriešanos uz teātra skatuves pēc ilgāka pārtraukuma. Pirmizrāde 15.oktobrī, Rīgā.

Izrāde sola skatītājiem ne vien smieklu pilnus brīžus, bet arī asu un negaidītu ieskatu augstākās sabiedrības aizkulisēs. “Traki laba diena” nav tikai komēdija – tā ir arī smalks trilleris par pieklājības čaulas sabrukumu, kur katrs solis ved tuvāk katastrofai, vai lieliskai izklaidei.

Čērčila luga kopš pirmizrādes Watford Palace Theatre ir guvusi starptautiskus panākumus un iestudēta vairāk nekā 25 valstīs, tostarp Lielbritānijā, Vācijā, Francijā, ASV un Itālijā. Tagad šis skatuves dārgums piedzīvo pirmizrādi arī Latvijā, iegūstot Džilindžeram raksturīgo asumu, eleganci un cilvēcīgumu.

Izrādē spēlē Rihards Lepers, Linda Kalniņa un Marika Šmukste, kuri piešķir lugai īpašu vitalitāti. Par vizuālo veidolu rūpējas izcilais scenogrāfs Aigars Ozoliņš, kostīmu māksliniece Annemarija Ščegoļeva, bet horeogrāfiju radījusi aktrise Linda Kalniņa.

Tūre pa Latvijas pilsētām turpināsies līdz 2026. gada pavasarim – skatītāji izrādi redzēs Rīgā, Bauskā, Jelgavā, Liepājā, Alūksnē, Rēzeknē, Slampē, Ogrē, Ulbrokā, Ventspilī, Saldū un Valmierā.

“Traki laba diena” – tā ir diena, kurā viss noiet greizi, bet tieši tāpēc kļūst perfekti. Temperamentīga sabiedrības dāma ar noslēpumainu plānu, nervozs interjera dekorators ar Šekspīru mugursomā, nikna “bijusī” ar koka āmuru – viņu satikšanās kādā Londonas dzīvoklī sola vienu: būs traki labi!

Pirmizrāde notiks 15. oktobrī 19.00, Rīga, VEF Kultūras pils.

Biļetes pieejamas visās “Biļešu paradīzes” tirdzniecības vietās un www.bilesuparadize.lv

