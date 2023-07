Būmeisters: Manas ikdienas dusmas pārmāc spriestspēju. Dusmas par Rīgas ielām… Ieteikt







“Manas ikdienas dusmas pārmāc spriestspēju – dusmas par Rīgas ielām, dusmas par to, ka mūsu galvaspilsēta attālinās no mūsu kaimiņu galvaspilsētām negatīvajā virzienā,” TV24 raidījumā “Preses klubs” sacīja mūziķis, EP ECR frakcijas padomnieks Kārlis Būmeisters, runājot par Mārtiņa Staķa atkāpšanos no Rīgas mēra amata.

Viņš gan atzīst, ka tas nav tikai pārmetums pašvaldībai, bet arī kopējai budžeta politikai, kas saistīta, piemēram, ar ienākuma nodokļa pārdali utt.

“Ar dusmām spriest par notiekošo nav prāta darbs. Bet mans personiskais skats ir krietni prozaiskāks – tās ir politiskās “rebes”, kuras viņiem pašiem ir jāatrisina. Domāju un ceru, ka līdz jaunām vēlēšanām tas viss neaizies. To nevar arī nesasaistīt potenciāli ar krīzi valdībā. Tas jāskatās kopīgi,” viņš sacīja.

Jau vēstīts, ka vakar par atkāpšanos no Rīgas mēra amata paziņoja Mārtiņš Staķis. Galvenais iemesls, kādēļ Staķis nolēmis atkāpties no amata, ir tas, ka viņš vairs nevarot uzņemties atbildību par Rīgas domes lēmumiem, šodien preses konferencē savu rīcību skaidroja politiķis.

Staķa skatījumā, viņa bijušie koalīcijas partneri – “Jaunā vienotība”, Nacionālā apvienība/Latvijas Reģionu apvienība un “Kods Rīgai” – faktiski esot izveidojuši citu vairākumu kopā ar “Saskaņu” un “Gods kalpot Rīgai” un lēmumus pieņemot citos kabinetos, nevis kopā ar “Par/Progresīvo” (PP) frakciju.

Tam apliecinājums esot balsojums par jaunas izmeklēšanas komisijas izveidi iespējamo pārkāpumu izmeklēšanai Satiksmes departamentā, kurā bijušie koalīcijas partneri esot balsojuši kopā ar “Saskaņu”.

Līdz ar to Rīgas mērs vairs nevarot uzņemties atbildību par domes lēmumiem un nolēmis atkāpties.

Staķis informēja, ka nolēmis atkāpties tikai no mēra amata, bet deputāta mandātu viņš nenoliks. Pēc amata zaudēšanas viņš turpināšot strādāt “Par/Progresīvie” frakcijā.

Kā ziņots, 16.jūnijā ar Rīgas pilsētas izpilddirektora Jāņa Langes rīkojumu uz disciplinārlietas izmeklēšanas laiku no amata atstādināti Satiksmes departamenta direktora pienākumu izpildītājs Jānis Vaivods un Satiksmes infrastruktūras pārvaldes priekšnieks Andrejs Urtāns.

Amatpersonas atstādinātas pēc trauksmes cēlēja ziņojuma saņemšanas un tam sekojošas dienesta pārbaudes. Pārbaudes laikā esot konstatēti būtiski pārkāpumi, kas liecina par prettiesisku un nesaimniecisku rīcību departamenta veiktajos ielu asfalta seguma atjaunošanas darbos.

Šis jautājums izgaismojis nesaskaņas starp koalīcijas partneriem “Jauno vienotību” (JV) un “Par/Progresīvie”, pusēm atšķiroties viedokļiem, kam būtu jāizmeklē iespējamie pārkāpumi.