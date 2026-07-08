“Cilvēki ar bērniem nav spējīgi pāriet pāri stāvlaukumam?” Uzvirmo strīds par vecāku ērtībām pie veikaliem 0
Pie daudziem veikaliem autovadītājiem pieejamas īpaši marķētas ģimenes stāvvietas. Kamēr vieniem tās ir glābiņš ikdienas darbu dunā, citi apšauba, vai šādas vietas vispār ir nepieciešamas.
Sociālajā medijā “Threads” plašu diskusiju izraisīja kāds ieraksts par šo tēmu.
“Tomēr vēl nesaprotu, kādēļ ir nepieciešamas ģimenes stāvvietas veikaliem? Cilvēki ar bērniem nav spējīgi pāriet pāri stāvlaukumam?”
Ieraksts ātri vien piesaistīja citu lietotāju uzmanību, un komentāros aizsākās plaša diskusija ar pretrunīgiem viedokļiem par to, kādam mērķim ģimenes stāvvietas patiesībā ir paredzētas.
“Pamēģini izdabūt sīko ārā no krēsla parastajā “saspiestajā” stāvvietā, tad nekad vairs neuzdosi šo jautājumu,” raksta kāda lietotāja.
Cita komentētāja dalās līdzīgā pieredzē: “Kad jums vajadzēs izcelt zīdaini ar visu autokrēsliņu pa 20cm plašu spraugu, parunāsim vēlreiz. Līdz tam, esiet laipni aicināts paklusēt.”
Tāpat vecāki uzsver, ka šaurās vietās pie atsevišķiem veikaliem ir grūti atvērt aizmugurējās durvis, lai bērnu droši piesprādzētu, kā arī norāda uz citiem fiziskiem aspektiem:
“Tāpēc, ka es jau varēt varu izņemt arī šaurās ejās, bet pēcdzemdību ķermenis sāp un neērti locīties, lai izceltu pat 10-20kg smagus bērnus. Tas ir traumatiski un bīstami sievietei.”
Diskusijā tika uzsvērts arī bērnu drošības aspekts: “Lai maziem bērniem nebūtu jāšķērso viss stāvlaukums, kur autovadītāji bieži vien ir ne tie uzmanīgākie, lēnākie, prātīgākie.”
Vienlaikus vairāki komentētāji norādīja, ka praksē ģimenēm paredzētās vietas nereti aizņem autovadītāji, kuri tās neizmanto atbilstoši paredzētajam mērķim.
“Cilvēki ar bērniem ir spējīgi pāriet pāri un arī to dara, jo visticamāk ģimenes stāvvietā tāpat ir noparkojies kāds, kam tur nevajadzētu parkoties,” norāda kāda sieviete.
Cita lietotāja raksta: “Agrāk nekad neizmantoju šis stāvvietas, kad piedzima dēls (2008.g.) neatceros vai bija tādas! Un kad tādas paradījās – respektēju kam viņas paredzētas! Tagad, kad piedzima otrs bērns, sāku izmantot un esmu nepatīkami pārsteigta.. cik bieži šīs vietas izmanto ne pa ķeksi! Un man ir jāčakarējas šaurā stāvvietā ar zīdaini! Kamēr kādai slinkai tantei vai onkam egoisms spiež smadzeni!”
Daļa komentētāju pauda viedokli – viņiem nebūtu nekādu iebildumu, ja ģimenes stāvvietas atrastos arī tālāk no ceikala ieejas. Galvenais nosacījums – lai tās būtu fiziski platākas un ļautu ērti izņemt bērnu ratiņus vai autokrēsliņu.
Kāds vīrietis dalījās ar savu bērnības pieredzi: “Mani nemaz neņēma līdzi savā laikā. Sēdi mašīnā bez telefona (tādu nebija) un attīsti personību. Bet tagad visai ģimenei pompozi jāsoļo uz veikalu, tāpēc arī stāvvietas tādas, jo bērns skatoties planšetē multeni (savādāk kviec visu laiku) neievēros blakus auto un saskrāpēs durvis.”
Cita lietotāja uzskata: “Taisnība, nevajadzētu ģimenes stāvvietas vispār, ja būtu stāvvietas ar atdalošo līniju, atstarpes vietai starp auto un aizmugurē vēl. Tad nebūtu jāmokās ne ar bērnu, ne ratiem.”
Diskusija sociālajā medijā “Threads” turpinās, un viedokļi par ģimenēm paredzēto stāvvietu nepieciešamību joprojām var būt atšķirīgi.
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