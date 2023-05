Cīņa bija spraiga! Rokenrola slavas zālē ASV uzņems arī mūzikas zvaigznes Džordžu Maiklu un Keitu Bušu

Foto: REUTERS/SCANPIX Britu popdziedātājs Džordžs Maikls uzstājas sava koncerta laikā savas 25 Live Eiropas turnejas ietvaros “OAKA” stadionā Atēnās, 2007. gada 26.jūlijā.

Keita Buša (Kate Bush) un Džordžs Maikls (George Michael) ir to mākslinieku vidū, kuri šā gada ceremonijā tiks uzņemti Rokenrola slavas zālē. Rokenrola Slavas alejai pievienosies arī kantri leģenda Villijs Nelsons, kā arī dziedātāja un dziesmu autore Šerila Krova, vēstīja britu medijs “BBC“.

Mākslinieks var tikt uzņemts Rokenrola Slavas zālē 25 gadus pēc pirmā singla izdošanas, un repa innovatore Misija Eliota (Missy Elliott) tika iekļauta nominantu sarakstā jau pirmajā gadā, kad viņai radās tiesības uz to pretendēt.

Keita Buša iepriekš bijusi nominēta trīs reizes – 2018., 2021. un 2022. gadā. Kaut gan kopš 2011. gada viņa nav izdevusi jaunu dziesmas, viņas popularitāte ir atdzimusi, pateicoties dziesmas “Running Up That Hill” izmantošanai “Netflix” drāmā “Stranger Things”.

Dziesma guva plašu atpazīstamību “Tik Tok” vietnē pēc seriāla pirmizrādes pagājušajā gadā, un galu galā 38 gadus pēc tās pirmās iznākšanas tā nonāca Apvienotās Karalistes topu augšgalā. Ja zvaigzne dosies uz Ņujorku, lai piedalītos uzņemšanas ceremonijā, tā būs viņas pirmā publiskā parādīšanās kopš 2014. gada.

Lielākā daļa mūziķu, kuri tiek uzņemti Rokenrola slavas zālē, apmeklē ceremoniju un uzstājas tajā, lai gan daži ir arī atteikušies.

Keitas Bušas nominēšana uzņemšanai Rokenrola slavas zālē izraisīja zināmas diskusijas, jo viens no balsotājiem atzina, ka nav dzirdējis viņas dziesmas. Bušas karjera ASV nekad nav bijusi tik populāra kā Lielbritānijā.

Foto: AFP/SCANPIX Britu mūziķe Keita Buša.

Runājot anonīmi ar mediju “Vulture” par 2023. gada nominantiem, balsotājs teica: “Man jāatzīst, ka neesmu pārāk labi iepazinies ar viņas mūziku, tāpēc nezinu, vai es par viņu balsotu. Es gribu pārliecināties, ka pazīstu dziesmu katalogu.”

Šāds komentārs izraisīja Kortnijas Lovas (Courtney Love) dusmīgu reakciju, kura soctīklā “Twitter” ierakstīja: “Brāli! Mēs pārējie esam ar KATE BUSH kopā jau kopš 1977. gada!”. Un “pārāk daudz varas idiotu rokās,” piebilda Lova.

Vēlākā slejā laikrakstam “Guardian” Lova apgalvoja, ka Rokenrola slavas zāle, kas tika izveidota 1983. gadā, ir vainojama sieviešu mākslinieču marginalizēšanā. Mūziķe norādīja, ka tikai 9 no 31 nominācijas komisijas loceklēm ir sievietes, un apgalvoja, ka 90 % balsotāju ir vīrieši.

No 13 māksliniekiem šogad uzņemamajiem māksliniekiem četras ir sievietes, tostarp soulmūzikas leģenda Čaka Hana (Chaka Khan) saņems balvu par muzikālo izcilību, kas tiek piešķirta māksliniekiem, “kuru oriģinalitāte un ietekme mūzikas radīšanā ir būtiski iespaidojusi mūziku”.

Nominanti, kuri šogad tomēr neiekļuva uzņemamo sarakstā, ir Sindija Laupere (Cyndi Lauper), “The White Stripes”, “Joy Division/New Order” un “A Tribe Called Quest”.

Džordžs Maikls uzvarēja fanu balsojumā, kas, nosakot šā gada nominantus, tika ieskaitīts līdzās oficiālajiem balsojumiem. Bijušais grupas “Wham!” līderis saņēma 1,04 miljonus balsu, apsteidzot Sindiju Lauperi, kura saņēma 928 000 balsis, un Vorens Zevons (Warren Zevon), kurš saņēma 634 000 balsis. Džordžs Maikls tiks uzņemts, atzīmējot grupas “Wham!” debijas albuma “Fantastic” 40. gadadienu. Šis nozīmīgo notikums tiks atzīmēts arī ar “Netflix” dokumentālo filmu un jaunu lielāko hitu krājums.

Foto: REUTERS/SCANPIX Britu popdziedātājs Džordžs Maikls.

Misija Eliote tiek uzskatīta par vienu no visu laiku nozīmīgākajām reperēm, kura ar saviem ekscentriskajiem bītiem un novatoriskajiem dziesmu tekstiem pilnībā mainīja hip-hopa ainavu.

Starp viņas hitiem ir “Supa Dupa Fly”, “Get Ur Freak On” un “Lose Control”, un viņa ir producējusi un sarakstījusi dziesmas arī citām grupām, tostarp “Aaliyah”, “Destiny’s Child” un “Ciara”.

Pagājušajā mēnesī viņa atgriezās Apvienotās Karalistes topos ar piedalīšanos meiteņu grupas “Flo” dziesmā “Fly Girl”. Šī dziesma ir radīta, iedvesmojusies no Eliotes 2002. gada dziesmas “Work It”.

Šerila Krova savu karjeru sāka kā Maikla Džeksona bekvokāliste, bet vēlāk atzinību ieguva kā solo māksliniece ar savu klasisko albumu “Tuesday Night Music Club” – ierakstu, kas atgrieza blūzu un kantrī mūziku populārās popmūzikas lauciņā.

Citi šā gada slavas zālē uzņemamie ir “Rage Against The Machine” un R&B grupa “The Spinners” (Apvienotajā Karalistē pazīstama kā “Detroit Spinners”). “The Spinners” pazistamākie hiti ir “Could It Be I’m Falling In Love” un “The Rubberband Man” – dziesma, kura 2018. gadā atkal kļuva par hitu pēc tam, kad tika iekļauta “Marvel” filmā “Avengers: Bezgalības karš” (“Avengers: Infinity War”).

Savukārt Seram Eltonam Džonam, kurš Slavas zālē tika uzņemts jau 1994. gadā, pievienosies viņa dziesmu tekstu autors Bernijs Tapuins; bet DJ Kool Herc tiks uzņemts par godu hip-hopa 50. gadadienai. Mūziķis, kura īstais vārds ir Klaivs Kempbels, tiek uzskatīts par hip -hopa aizsācēju, pateicoties kādai viņa 1973. gadā, Ņujorkā sarīkotai ballītei, kurā viņš pirmo reizi ieviesa tehniku vienlaikus atskaņojot divas vienas un tās pašas dziesmas ierakstus uz dažādiem atskaņotājus, lai paplašinātu fanka un soulmūzikas ierakstu instrumentālās daļas, kas vēlāk kļuva par hip-hopa pamatakmeni.

Savukārt Villijs Nelsons (Willie Nelson) 90. dzimšanas dienā saņems atzinību par savu septiņas desmitgades ilgušo zvaigžņoto karjeru. Kantri leģenda sāka kā dziesmu autors 60. gados, sarakstot tādus hitus kā Petsijas Klainas (Patsy Cline’s) “Crazy” un Reja Prais (Ray Price’s) “Night Life”. Vēlāk viņš kļuva par vienu no vadošajiem “outlaw country” kustības pārstāvjiem, gūstot komerciālus panākumus ar albumiem “Red Headed Stranger” un “Stardust”.

Rokenrola slavas zāles ceremonija notiks Barkleja centra (“Barclays Center”) zālē Ņujorkā, ASV šogad novembrī.

Pilns rokenrola slavas zālē uzņemamo saraksts:

Izpildītāji:

• Kate Bush

• Sheryl Crow

• Missy Elliott

• George Michael

• Willie Nelson

• Rage Against the Machine

• The Spinners

Muzikālās ietekmes balva

• DJ Kool Herc

• Link Wray

Muzikālās izcilības balva

• Chaka Khan

• Al Kooper

• Bernie Taupin

Ahmet Ertegun balva

• Don Cornelius