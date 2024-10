Viens no bagātākajiem cilvēkiem pasaulē, Meta izpilddirektors Marks Zakerbergs nesen pievienojies ekskluzīvam to cilvēku klubiņam, kuru bagātība sasniegusi vai pārsniegusi 200 miljardus dolāru (182,57 miljardus eiro), 2024.gadā. Foto: REUTERS/SCANPIX

Cīņa ir sākusies! Kurš no pasaules tehnoloģiju miljardieriem kļūs par pirmo triljonāru – Zakerbergs, Masks vai Bezoss?







Astoņi no desmit pasaules bagātākajiem cilvēkiem savu bagātību ieguvuši rosoties tehnoloģiju nozares uzņēmumos, bet tagad ir kļuvis aktuāls jautājums, kurš no viņiem būs pirmais, kas sasniegs triljonāra statusu? Šādu jautājumu, analizējot datus par superbagātniekiem, uzdeva ārvalstu medijs “Euronews“.

Viens no bagātākajiem cilvēkiem pasaulē – “Meta” izpilddirektors Marks Zakerbergs nesen pievienojies ekskluzīvam to cilvēku klubiņam, kuru bagātība sasniegusi vai pārsniegusi 200 miljardus dolāru (182,57 miljardus eiro). Viņš, kļūstot par šī elites kluba jaunāko biedru, pievienojies jau tajā iekļautajiem diviem citiem tehnoloģiju uzņēmējiem – “Amazon” dibinātājam Džefam Bezosam un “Tesla” izpilddirektoram Īlonam Maskam.

Zakerberga bagātības uzkrāšanās lielā mērā skaidrojama ar viņa atrašanos tādu sociālo mediju tīklu kā “Facebook”, “Instagram” un “Threads” mātesuzņēmuma “Meta”, kā arī ziņojumapmaiņas platformas “WhatsApp” lielākā akcionāra statusā.

Saskaņā ar “Bloomberg’s Billionaires” indeksu gan trīs pasaules bagātākie, gan arī astoņi no desmit visbagātākajiem cilvēkiem pasaulē nāk tieši no tehnoloģiju nozares. Šajā bagātnieku astotniekā ietilpst tādi ievērojami uzvārdi, kā piemēram “Oracle” dibinātājs Lerijs Elisons, “Microsoft” līdzdibinātājs Bils Geitss, “Google” mātes uzņēmuma “Alphabet” līdzdibinātājs Lerijs Peidžs [skat.tabulu “Euronews“].

Tehnoloģiju nozare jau labu laiku ir bijusi viena no nozarēm ar vislabākajiem izaugsmes rādītājiem, seši no septiņiem uzņēmumiem, kas sasnieguši triljonu dolāru novērtējuma atzīmi, nāk no šīs jomas. Saskaņā ar jaunāko “Informa Connect Academy” ziņojumu tādu uzņēmumu kā “Microsoft”, “Apple”, “Nvidia”, “Alphabet” un “Meta” tirgus vērtība 2024.gada jūlijā ir bijusi lielāka nekā 1 triljons ASV dolāru.

Šajā pašā ziņojumā arī ticis analizēts, kurš no mūsdienu multimiljardieriem, visticamāk, pirmais sasniegs triljonāra statusu, paredzot, ka pasaule varētu pieredzēt savu pirmo triljonāru jau tuvāko trīs gadu laikā.

Pētījuma pamatā bija aprēķini par 30 pasaules bagātāko cilvēku bagātības vidējo gada pieauguma tempu pēdējo piecu gadu laikā. Iegūtie rezultāti pēc tam tika izmantoti, lai izveidotu katras personas bagātības pieauguma prognozi turpmākajiem 30 gadiem, lai noteiktu to, kurš no viņiem, visticamāk, visātrāk kļūs par triljonāru, un aptuveno gadu, kad tas varētu notikt. Saraksta līderis izrādījās neviens cits kā Īlons Masks, kura neto bagātība “katru gadu pieaugs vidēji par 109,88 procentiem, kam pateicoties viņš jau līdz 2027. gadam varētu kļūt par pirmo triljonāru [skat.tabulu “Euronews“].

Lielākā daļa no Maska īpašumā esošās bagātības ir saistāma ar viņam piederošām pasaules vērtīgākā automašīnu ražotāja “Tesla” un privātās raķešu kompānijas “SpaceX” kapitāla daļām. Līdztekus tam viņam pieder arī aptuveni 79 procenti no “X Corp”, kuru viņš iegādājās 2022.gadā par 44 miljardiem dolāru (apmēram 39,6 miljardus eiro). Sociālā medija “X” vērtība kopš tā laikā gan ir ievērojami kritusies. Turklāt Maskam pieder arī daļas vairākos jaunuzņēmumos, tostarp “Neuralink”, “The Boring Company” un “xAI”.

Foto: REUTERS/ SCANPIX/ LETA Īlons Masks.

Maskam cieši uz pēdām min Indijā bāzētās “Adani” grupas dibinātājs Gautams Adani (Gautam Adani), kurš triljonāra statusu varētu sasniegt līdz 2028.gadam.

Tāpat paredzams, ka tajā pašā 2028.gadā viens no triljonu dolāru kompānijas “NVIDIA” dibinātājiem Jensens Huangs (Jensen Huang) arī varētu kļūs par tehnoloģiju nozari pārstāvošu triljonāru. Viņa bagātības gada pieauguma temps ir gandrīz 112 procenti, raksta “Euronews”.

No tām 28 personām, kurām tika prognozēts, ka nākamajos 30 gados viņi, visticamāk, varētu kļūs par triljonāriem, apmēram 40 procenti jeb 11 personas pārstāvēja tehnoloģiju jomu. Sarakstā bija iekļauti citi nozīmīgi nozares vārdi, piemēram, Marks Zakerbergs, Lerijs Peidžs, Džefs Bezoss, “TikTok” mātesuzņēmuma “ByteDance” dibinātājs Džans Jimings (Zhang Yiming), kā arī Bils Geitss, kurš noslēdz šo sarakstu.

Džefs Bezoss. Foto – Leta/EPA