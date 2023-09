Foto: AP/SCANPIX Šajā aerofotoattēlā redzama lauksaimniecības zeme Solano apgabalā, Kalifornijā, trešdien, 2023. gada 30. augustā. Silikona ielejas miljardieri un investori jau gadiem ilgi slepeni pērk vairāk nekā 78 kvadrātjūdzes (202 kvadrātkilometrus) lauksaimniecības zemes Solano apgabalā, lai izveidotu jaunu pilsētu.

"Jūs, lielie un bagātie…!" Silīcija ielejas miljardieri nopirkuši milzu zemes gabalus, lai slepeni veidotu jaunu tehnoloģiju pilsētu







Silīcija ielejas miljardieri, slepenībā kaļot plānus par jaunas pilsētas celšanu, ir iegādājušies lielus zemes gabalus Kalifornijā. Aiz 800 miljonu ASV dolāru (740 miljonu eiro) zemes pirkšanas darījuma Ziemeļkalifornijā stāvošie Silīcija ielejas miljardieri, beidzot ir izplatījuši sīkāku informāciju par saviem plāniem izveidot jaunu, ilgtspējīgu tehnoloģiju pilsētu, taču vispirms viņiem par saviem plāniem ir jāpārliecina visai skeptiski noskaņotie vietējie vēlētāji un līderi, tā vēstīja ārvalstu medijs “Euronews“.

Pēc gadiem ilgas turēšanās pa gabalu no sabiedrības izrādītās intereses, bijušais “Goldman Sachs” brokeris Jans Srameks (Jan Sramek), kurš šobrīd vada šo projektu, šā gada augusta beigās publiski atklāja interneta vietni “California Forever“. Vietnē projekts tika minēts kā “iespēja jaunai kopienai, labi apmaksātām vietējām darbavietām, saules enerģijas fermām un visiem pieejamai vides telpai” Solano, lauku apgabalā starp Sanfrancisko un Sakramento, kurā jau tagad dzīvo ap 450 000 cilvēku.

Viņš arī ticies ar galvenajiem šo apgabalu pārstāvošajiem politiķiem, kuri gadiem ilgi bija neveiksmīgi mēģinājuši noskaidrot, kas slēpjas aiz noslēpumainās “Flannery Associates LLC”, kura iepērkot milzīgus zemes gabalus, pēdējo gadu laikā bija kļuvusi par lielāko zemes īpašnieku apgabalā.

Projektu atbalsta arī citi Silīcija ielejas uzņēmēji un riska kapitāla zvaigznes, tostarp filantrope Laurēna Pauela Džobsa (Laurene Powell Jobs), “LinkedIn” līdzdibinātājs Reids Hofmans (Reid Hoffman) un riska kapitālists Marks Andreesens (Marc Andreessen).

“Flannery” mātesuzņēmums “California Forever” kopš 2018. gada Solano apgabalā ir iegādājies vairāk nekā 202 kvadrātkilometrus lauksaimniecības zemes, galvenokārt apgabala dienvidaustrumu daļā, kurā tam piederošie zemes gabali stiepjas no Fērfīldas (Fairfield) līdz Rio Vistai (Rio Vista).

Saskaņā ar tīmekļa vietnē izklāstīto informāciju, Srameks iecienīja šo apgabalu makšķerēšanas braucienu laikā, bet tagad viņš un viņa sieva šeit ir arī iegādājušies arī māju savai pieaugošajai ģimenei.

Projekta “California Forever” ietvaros pagājušajā mēnesī tika veikta vietējo iedzīvotāju aptauja, lai novērtētu viņu potenciālo atbalstu “jaunai pilsētai ar desmitiem tūkstošu jaunu māju”, saules enerģijas saimniecībām un jauniem parkiem, ko pilnībā finansētu privātā sektora kapitāls.

Taču, lai uz tagadējās lauksaimniecības zemes uzbūvētu kaut ko, kas vēlāk varētu atgādinātu pilsētu, investoru grupai vispirms ir jāpārliecina Solano apgabala vēlētāji apstiprināt balsošanas iniciatīvu, kas ļautu lauksaimniecības zemi izmantot pilsētvides vajadzībām, pie tam šāda kārtība šeit ir ieviesta jau kopš 1984.gada.

Gan vietējām, gan federālajām amatpersonām joprojām ir jautājumi par grupas nodomiem. Divi apgabala kongresmeņi, kas gadiem ilgi bija centušies noskaidrot, vai aiz zemes uzpirkšanas darījumiem ap nacionālajai drošībai un vietējai ekonomikai vitāli svarīgu ASV gaisa spēku bāzi, slēpjas ārvalstu ietekmes aģenti vai arī investori, tagad aktīvi pauž savu sašutumu par to, ka “Flanery” tik ilgi bija slēpis savu identitāti un nodomus.

Tīmekļa vietnē teikts, ka lauvas tiesa (ap 97% ) no tās finansējuma nāk no pašiem ASV investoriem, bet pārējie 3% ir no Apvienotās Karalistes un Īrijas.

“Federālais izmeklēšanas birojs un Valsts kases departaments ir nopietni strādājuši, cenšoties noskaidrot, kas ir šie cilvēki,” tā septembra sākumā pēc tikšanās ar Srameku sacīja ASV kongresmenis Maiks Tompsons (Mike Thompson), kurš pārstāv lielu daļu apgabala vēlētāju. Viņu slepenība ir radījusi “daudz problēmu, daudz laika patēriņa un lielus izdevumus”. Investīciju grupa gan ir norādījusi, ka līdz brīdim, kad tiek iegādāts pietiekami daudz zemes, ir nepieciešama zināma slepenība, lai izvairītos no īstermiņa spekulācijām ar zemes cenām. Taču tagad tā ir gatava uzklausīt Solano mājsaimniecību viedokli, veicot iedzīvotāju izjautāšanu pa pastu un izveidojot kopienas konsultatīvo padomi. Iepriekš veiktās aptaujas liecina, ka vecāki, kā jau tas ir sagaidāms, visvairāk uztraucas par savu bērnu nākotni, teikts vietnē, raksta “Euronews”.

“Tā vietā, lai vērotu mūsu bērnu aizbraukšanu uz lielpilsētām, mums ir iespēja izveidot jaunu kopienu, kas piesaistītu jaunus darba devējus, radītu labi apmaksātas vietējās darbavietas, celtu jaunas mājas, nodrošinātu labu vides pārvaldību un veicinātu augošu nodokļu bāzi, tādējādi kalpojot apgabala nākotnei,” teikts tajā.

Kongresmeni Tompsons pēc tikšanās ar Srameku nebija īpaši sajūsmināts, sakot, ka izstrādātājs nav atklājis sīkākas projekta detaļas un nav spējis demonstrēt izpratni par apgabalu un tā vērtībām. Jautāts, kā šis projekts varētu palīdzētu vietējiem iedzīvotājiem tikt pie jaunām dzīves vietām, Tompsons atbildēja, ka Srameks viņam sacījis, ka plānojot izmantot “visas savas finanšu zināšanas”, lai projekta gaitā akumulētu līdzekļus arī šādām vajadzībāms.

Šādu projektu attīstīšana Kalifornijā ir visai sarežģīta, taču Tompsons sacīja, ka Srameks paudis cerību, ka viņi varētu saņemt nepieciešamā atļaujas paātrinātā kārtībā, “jo viņu projekts ir nevainojams un viņu nodomi ir cēli”. Taču Tomsons pauda: “Viņam pagaidām nav plāna, tas vēl nav šeit.”

Kongresa loceklis Džons Garamendi (John Garamendi) no Trevisas (Travis) un tuvākās apkārtnes ap to, sacīja, ka, gan apgabalā esošās ASV kara bāzes, gan arī apgabala vietējās amatpersonas pirms aptuveni pieciem gadiem vērsās pie viņa, lai noskaidrotu, kurš uzpērk zemi apgablaā. Garamendi, kuram nesen bija plānots tikties ar Srameku, bija visai izbrīnīts, beidzot uzzinot, kas atbalsta projektu.

“Jūs, lielie, bagātie Silīcija ielejas miljardieri, jūs piedalāties tajā visā. Tad, redz, kas jūs esat par cilvēkiem. Tad tā jūs vēlaties darboties?” viņš teica. “Tas, ko viņiem patiesībā ir izdevies izdarīt, ir pilnībā zaudēt jebkādu uzticību šim projektam.”

“Hofmans un Andreesens” līdz šim nav atbildējuši uz viņiem e-pastā nosūtītajiem komentāru pieprasījumiem, tāpat to nav izdarījusi arī Džobsa, kurai pieprasījums ticis nosūtīts pastarpināti caur viņai piederošo uzņēmumu “Emerson Collective”.

Projekta izstrādātāji sacījuši, ka viņu projekts nekādi neietekmēs kaimiņos esošos militāro kara bāzi, bet lauksaimnieki, kuri arī turpmāk vēlēsies turpināt lauksaimniecisko darbību uz saviem zemes gabaliem, to varēs arī darīt.

“Flanery” ir iegādājies gandrīz visu pārdošanā pieejamo zemi ap mazo Rio Vistas pilsētu, sacīja mērs Rons Kots (Ron Kott). Viņam ir aizdomas, ka vecāka gadagājuma cilvēki, kas veido pusi no pilsētiņas aptuveni 10 000 iedzīvotāju, nenovērtēs satiksmes radītos papildu sastrēgumus un troksni, savukārt citiem varētu patikt uzlabotā medicīniskā aprūpe, kā arī jaunradītās naktsdzīves un iepirkšanās iespējas, ko varētu sniegt tuvējā sapņu pilsēta.

“Ja tas tiek darīts pareizi, domāju, ka apgabalam ir daudz iespēju. Viņu nodokļu ieņēmumu bāze ievērojami palielināsies. Tātad no tā būs liels pozitīvs rezultāts. Īpašuma vērtības šeit, iespējams, pieaugs arī vēl vairāk. Un tāpēc es domāju, ka raugoties uz šādām perspektīvām, tas nebūtu slikti,” tā sacīja Kotts. “Bet no otras puses, domāju, ka tādējādi jūs atsakāties arī no tās dzīvesveida, kas ir unikāls šim apgabalam,” viņš norādīja.