Latvijas basketbola izlasei Sarajevā palīdzēs Eirolīgas klubā “ASVEL” spēlējošais Rihards Lomažs. Foto: Sintija Zandersone/LETA

Latvijas basketbola izlasei sarežģītas spēles EČ kvalifikācijas turnīrā





Ilmārs Stūriška, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Latvijas basketbola izlase vakar ar līgumreisu devās uz Bosnijas un Hercegovinas galvaspilsētu Sarajevu, kur nedēļas nogalē notiks Eiropas čempionāta kvalifikācijas sabraukuma turnīrs. Roberta Štelmahera vadītajiem latviešiem piektdien cīņa ar Grieķiju, svētdien mačs pret mājiniekiem bosniešiem.

Palaiž Lomažu

Pirmajās divās spēlēs šā gada sākumā Latvijas izlase piedzīvoja sīvus zaudējumus pret Bosniju un Hercegovinu (61:62) un Bulgāriju (104:110 otrajā pagarinājumā), tādējādi šobrīd bez uzvarām atrodas pēdējā, ceturtajā vietā H grupā. Eiropas čempionātam kvalificēsies trīs labākās, līdz ar to viss joprojām ir pašu rokās. Vēl viens sabraukums, kurā pēdējās spēlēs jātiekas ar bulgāriem un grieķiem, paredzēts februārī, un Latvijas Basketbola savienība grib iegūt rīkošanas tiesības.

“Visas komandas māk spēlēt, tas ir jāsaprot. Jānospēlē labāk aizsardzībā, pārliecinošāk uzbrukumā. Esam analizējuši video ar pašu sniegumu iepriekšējās spēlēs un arī pretiniekus. Mums būs trīs pilnvērtīgi treniņi un no rītiem metieni, analīze laukumā – kopā tie ir seši treniņi.

Grieķijai ir ļoti jaudīga komanda, kas aktīvi iet pēc uzbrukuma bumbām, jau no sākuma lieto presingu.

Apmēram zinu, kā viņu treneris (Kanasis Skurtopuloss) spēlē, un nav šo veidu mainījis. Jābūt gataviem, domāju, ka tiksim galā, aizsardzībā viņu centri nav tik kustīgi, un to mēģināsim izmantot,” vakar izlases digitālās prezentācijas pasākumā plānu ieskicēja Roberts Štelmahers.

Sarajevā viņa rīcībā būs 15 basketbolisti, tostarp arī Rihards Lomažs no ULEB Eirolīgā spēlējošās Francijas vienības Vilerbānas “ASVEL”. “Vairākas nedēļas runājām, šā kovida situācija, Francijas līga apturēta. Bija ļoti laba komunikācija, pretimnākšana, desmit dienās klubam paredzēta viena spēle, un viņi teica, ka būs labi, ja es dabūšu spēlēt, esmu nozīmīgs spēlētājs izlasei,” skaidroja Lomažs, kurš Eirolīgā šosezon vidēji spēlē 11 minūtes un gūst 4,5 punktus. Komanda uzvarējusi tikai vienā no septiņām spēlēm, kopvērtējumā atrodoties pēdējā, 18. vietā. Latviešu spēlētājam sanāks izlaist piektdien paredzēto spēli pret Rolandu Šmitu un “Barcelona”.

Šmita un pārējo latviešu pārstāvētie Eirolīgas klubi nebija tik pretimnākoši, tāpat jāiztiek bez Nacionālās basketbola asociācijas spēlētājiem. Savainojumu un Covid-19 dēļ izkrituši arī citi kandidāti. Pretēji iepriekš ziņotajam Kaspara Bērziņa savainojums nav izrādījies tik nopietns, un viņš devās kopā ar komandu.

Kapteinis atgūstas

“Liels prieks par Kristeru Zoriku, kurš spēlē labu basketbolu, patīk, kā uzvedas laukumā, ķermeņa valoda ļoti augstā līmenī,” saspēles vadītāja teicamā debija “VEF Rīga” iepriecinājusi Štelmaheru. Zorika sniegums īpaši svarīgs, jo nebūs Jāņa Strēlnieka un arī jaunā Artūra Žagara. Vairākas nedēļas vēdera vīrusa dēļ izlaida sezonu labi sākušais Aigars Šķēle, taču piektdien vefiņa uzvarā pār “Ventspili” (97:84) viņš jau nospēlēja nepilnas 20 minūtes, atzīstot, ka jūtas labi.

Latvijas izlases kapteinis Jānis Blūms atkopjas no Covid-19. “Vēl vajadzīgas apmēram desmit dienas, lai ieietu normālā formā.

Divas nedēļas bez sporta atstāj lielu iespaidu, tas organismam ir šoks, jo pirms tam neviena diena nebija izlaista. Slimības gaita bija vidēji smaga.

Domāju, ka laukumā atgriezīšos 6. decembrī, ir laiks izturības treniņiem, lēnām trenējos jau pagājušajā nedēļā,” no Itālijas pastāstīja pieredzējušais aizsargs. ”

Grieķi spēlēs lēnu basketbolu, ar asiem, ilgiem uzbrukumiem, daudziem sodiem. Jāspēlē ātri pēc izcīnītas atlēkušās bumbas, jābūt gataviem agresīvai spēlei. Visiem vienādi ap­stākļi, kas vairāk gribēs, tiem arī būs iespēja uzvarēt. Jābūt vienotiem kā ģimenei. Mēģināšu ieguldīt lielu darbu, lai varētu palīdzēt februārī pēdējās divās atlases spēlēs. Izlases mači ir fantastiski, nevar ar nevienu līgumu salīdzināt,” izlasei veiksmi sūtīja Jānis Blūms.

Grieķijas izlase vakar arī paziņoja sastāvu, un tajā ir tikai vietējās līgas spēlētāji, bet nav neviena no Eirolīgas vienībām “Olympiacos” un “Panathinaikos”.

Uzvara Dohā

Ar uzvaru no Pasaules tūres posma Kataras galvaspilsētā Dohā atgriezusies 3×3 basketbola komanda “Rīga”. Līdz finālam Kārlis Lasmanis, Nauris Miezis, Edgars Krūmiņš un Agnis Čavars aizsoļoja bez problēmām, pārspējot sāncenšus no Japānas, Saūda Arābijas, Vācijas un Lietuvas. Izšķirošajā spēlē pretī stājās kopvērtējuma līdere “Liman” no Serbijas un mūsējie spēja atspēlēties no 13:19, sarežģītu uzvaru nesošo tālmetienu realizējot Lasmanim, kurš kopumā guva 11 punktus. Par posma vērtīgāko spēlētāju atzina Miezi. “Rīga” kļuvusi par tūres līderi, finālposms pēc nepilna mēneša risināsies Saūda Arābijā.

Basketbols. Latvijas izlase

Sastāvs spēlēm Sarajevā

Artūrs Ausējs, Māris Gulbis (abi “Ventspils”), Jānis Bērziņš, Rolands Freimanis (abi Zelonas Guras “Stelmet Enea”, Polija), Mareks Mejeris (Permas “Parma”, Krievija), Kaspars Bērziņš (“Ogre”), Artis Ate, Kristers Zoriks, Aigars Šķēle, Mārcis Vītols, (visi “VEF Rīga”), Klāvs Čavars (Minskas “Cmoki”, Baltkrievija), Rihards Lomažs (Vilērbānas “ASVEL”, Francija), Mārtiņš Laksa (Ļubļinas “Start”, Polija), Mārtiņš Meiers (“Astana”, Kazahstāna), Ingus Jakovičs (Varēzes “Obenjobmetis”, Itālija).