Danusēvičs: Ja makaroni kļuvuši dārgāki, bet rīsi lētāki, pārejam no itāļu virtuves uz Āzijas! 0

LA.LV
12:22, 14. novembris 2025
Ziņas Latvijā

To, ka produktiem cenas pieaug, ievēro un satraucas visi, bet to, ka kādam no produktiem, piemēram, sviestam, olām, sieram, cena samazinās, pamana retais. Šādu secinājumu TV24 raidījumā “Dienas personība ar Veltu Puriņu” pauda Tirgotāju asociācijas prezidents Henriks Danusēvičs.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Hallo! Jā! Klausos!! Ar kādu vārdu tu atbildi uz telefona zvaniem? Izrādās, ka tas kaut ko pasaka par tavu raksturu 9
TV24
“Jāprasa, kas tiem cilvēkiem ir galvā! Padomju savienība sen mirusi, bet krievi tik met krustus,” Slaidiņš komentē parādē redzēto
Horoskopi 15. novembrim. Veiksme īpaši labvēlīgi smaidīs dienas pirmajā pusē
Lasīt citas ziņas

Pārtikas cenu kāpums Latvijā joprojām ir jūtams un nav noslēpums, ka lielākā daļa iedzīvotāju cenšas pielāgot savus patēriņa paradumus un rūpīgāk plānot iepirkumus.

“Ja mēs apskatāmies, kam šogad cena ir pieaugusi, pārdzīvo visi, kas pērk desu, griķus, vistu, mannu, makaronus, miltus, bumbierus, banānus, zirņus, kafiju, dažādas eļļas, bet tie, kas pērk biezpienu, kefīru, krējumu, sviestu, olas, sieru, maizi, pārslas, cukuru, kartupeļus, šampinjonus un vēl virkni citu produktu, var priecāties,” produktu grozu uzskaita Danusēvičs.

CITI ŠOBRĪD LASA
TESTS. Vai proti atšifrēt slepenos kodus, ko daudzi apguvuši jau skolas laikā? Ja zināsi atbildes uz visiem, tava atmiņa strādā nevainojami!
Krievijas “Blitz” uzbrukums Ukrainai: Putins atkārtojis Hitlera stratēģisko neveiksmi
VIDEO. Par mata tiesu! Brīnumainā kārtā nirēja izvairās no nonākšanas vaļa vēderā

“Un, ja makaroni kļuvuši dārgāki, bet rīsi lētāki, pārejam no itāļu virtuves uz Āzijas,” viņš smaidot nosaka. “Jāizmanto arī tas, ka kartupeļi kļuvuši lētāki. Kartupeļi tomēr ir mūsu nacionālais produkts, ēdam tos.”

Lai arī Tirgotāju asociācijas prezidents nākotnē raugās optimistiski, notiekošais patlaban veikalos, it īpaši mazajos un ārpus Rīgas, prieku nevieš. “Diemžēl pārtikas nodrošinātība krīzes brīžos tiek ignorēta,” viņš atzīst. Tomēr uz Ziemassvētkiem, pēc viņa teiktā, tirgotāji centīsies iepriecināt cilvēkus. “Tirgotāji centīsies, lai tie produkti, kas šobrīd varbūt kļuvuši dārgāki, piemēram, banāni, būtu lētāki. Līdz ar to varēsim iepriecināt sevi ne tikai ar citrusaugļiem, bet arī banāniem un tomātiem!”

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
TV24
“Tas parastais Bauskas iedzīvotājs tāpat paliks lielākais cietējs,” Gulbis par neatrisināto pārtikas preču cenu kāpumu Latvijā
Šis produkts ir par 281% dārgāks tagad! Kā Ukrainas karš mainījis cenas veikalos?
“Depo” var nopirkt divas paciņas un vēl nauda paliks pāri! Kā tik ļoti var atšķirties pārtikas cenas?
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.