Danusēvičs: Ja makaroni kļuvuši dārgāki, bet rīsi lētāki, pārejam no itāļu virtuves uz Āzijas! 0
To, ka produktiem cenas pieaug, ievēro un satraucas visi, bet to, ka kādam no produktiem, piemēram, sviestam, olām, sieram, cena samazinās, pamana retais. Šādu secinājumu TV24 raidījumā “Dienas personība ar Veltu Puriņu” pauda Tirgotāju asociācijas prezidents Henriks Danusēvičs.
Pārtikas cenu kāpums Latvijā joprojām ir jūtams un nav noslēpums, ka lielākā daļa iedzīvotāju cenšas pielāgot savus patēriņa paradumus un rūpīgāk plānot iepirkumus.
“Ja mēs apskatāmies, kam šogad cena ir pieaugusi, pārdzīvo visi, kas pērk desu, griķus, vistu, mannu, makaronus, miltus, bumbierus, banānus, zirņus, kafiju, dažādas eļļas, bet tie, kas pērk biezpienu, kefīru, krējumu, sviestu, olas, sieru, maizi, pārslas, cukuru, kartupeļus, šampinjonus un vēl virkni citu produktu, var priecāties,” produktu grozu uzskaita Danusēvičs.
“Un, ja makaroni kļuvuši dārgāki, bet rīsi lētāki, pārejam no itāļu virtuves uz Āzijas,” viņš smaidot nosaka. “Jāizmanto arī tas, ka kartupeļi kļuvuši lētāki. Kartupeļi tomēr ir mūsu nacionālais produkts, ēdam tos.”
Lai arī Tirgotāju asociācijas prezidents nākotnē raugās optimistiski, notiekošais patlaban veikalos, it īpaši mazajos un ārpus Rīgas, prieku nevieš. “Diemžēl pārtikas nodrošinātība krīzes brīžos tiek ignorēta,” viņš atzīst. Tomēr uz Ziemassvētkiem, pēc viņa teiktā, tirgotāji centīsies iepriecināt cilvēkus. “Tirgotāji centīsies, lai tie produkti, kas šobrīd varbūt kļuvuši dārgāki, piemēram, banāni, būtu lētāki. Līdz ar to varēsim iepriecināt sevi ne tikai ar citrusaugļiem, bet arī banāniem un tomātiem!”