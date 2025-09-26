“Dārgāk nekā vakariņas!” “Biļešu paradīzes” komisijas maksas nokaitinājušas pircējus 0
Sabiedrība sociālajos medijos dalās savā neapmierinātībā par papildkomisijām, kas ievērojami palielina biļešu cenas. Miks stāsta, ka sākotnēji plānotās 140 eiro vērtās biļetes uz lieluzvedumu viņam izmaksājušas 169 eiro, jo nācies segt interneta veikala izmantošanas maksu un citas komisijas. Arī citi lietotāji atzīst, ka bieži vien šīs papildu maksas attur no biļešu iegādes, liekot izvēlēties neērtākus pirkšanas veidus vai pilnībā atteikties no pasākuma apmeklējuma.
Miks sociālo mediju platformā “Threads” raksta: “Gribējām nopirkt 7 biļetes par 140€, aizvest bērnus uz Dzirnu lieluzvedumu, bet papildkomisijas un “interneta veikala izmantošanas maksa” pacēla summu līdz 169,12€. Tātad +29€ par iespēju pašam nopirkt e-biļeti Par tādu naudu Miltiņkrogā Dobelē varam piecatā vakariņas paēst. Sveiciens daudzbērnu ģimenēm.”
Guntis diskusiju papildina ar savu viedokli: “Šo es nekādi nespēju saprast. Jau tas ir dīvaini, ka nevis ņem procentus par pārdošanu no organizācijas, ko pārstāv (hm. kas zina, varbūt plēš arī no tiem?), tad vēl 2 veidu komisijas… 20% piemaksāt tikai par biļetes nopirkšanu!”
Lietotāja vārdā Judīte atzīstas, ka arī viņu komisijas maksas ir atturējušas no biļešu iegādes.
Līga atzīstas: “Tieši šī iemesla pēc braucu uz kases vietām, bet ja tādas nav pieejamas tad ar škrobi pērku internetā un arī nekad nevaru saprast to prikolu, kāpēc Biļešu Paradīzes online kasē, katrai biļetei izliekas komisijas maksa, ka principā mani neapkalpo pārdevēja, bet gan es pati, un man nav jāmaksā alga par biļešu iegādi!”
