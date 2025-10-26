VIDEO. “Ar vienu kāju biju jau…” Maestro Raimondam Paulam piešķirts visaugstākais apbalvojums Latvijā 5
Saskaņā ar Ordeņu kapitula 2025. gada 21. oktobra lēmumiem piešķirti augstākie Latvijas valsts apbalvojumi – Triju Zvaigžņu ordenis, Viestura ordenis un Atzinības krusts. Kā liecina publiskotā informācija “president.lv“, Triju zvaigžņu ordeņa augstāko – pirmo šķiru tiks apbalvots Maestro Raimonds Pauls. Izcilo latviešu komponistu iecels par Triju Zvaigžņu ordeņa Lielkrusta komandieri.
Maestro ziņu par gaidāmo apbalvojumu saņēmis brīdī, kad bijis ļoti švaki ar veselību.
Viņš neslēpa, ka bijusi sajūta, ka ar vienu kāju jau atrodas citā saulē, tāpēc ziņa par apbalvojumu nav uzreiz izraisījusi pacilātas sajūtas.
“Mēs visi bijām satraukušies, tad kad pienāca ziņa, ka ir nelielas veselības problēmas, bet šodien koncertā, redzot to enerģiju un smaidu, es viņam novēlu radošumu, ļoti daudz koncertu, kas viņu uzlādē un tiešām ļoti,” pauda Edgars Rinkēvičs, novēlot Raimondam Paulam ļoti stipru veselību.
Ordeņu kapituls atzīmē, ka ar augstākajiem Latvijas valsts apbalvojumiem apbalvoti visdažādāko jomu pārstāvji, kuru godprātīgais profesionālais darbs un sabiedriskais veikums valsts mērogā ir sevišķi nozīmīgs. Tie ir cilvēki, kuru mērķtiecīgā darbība, aktīvā pilsoniskā stāja, drosme un pašaizliedzība stiprina mūsu Latviju un ir augstākās valsts atzinības vērta un godināma. Cilvēki, kuru izcilais talants un radošais devums ir guvis plašu starptautisku atzinību un ir nozīmīgs ieguldījums Latvijas tēla veidošanā pasaulē. Tie ir cilvēki, kuru mūža veikums ir ietekmējis visu Latvijas sabiedrību.
Apbalvoto personu vidū ir izglītības, zinātnes, medicīnas, kultūras un mākslas darbinieki, sportisti, uzņēmēji, sabiedriskie darbinieki, Nacionālo bruņoto spēku karavīri un zemessargi, Valsts policijas amatpersonas, valsts robežsargi, kuri stiprina mūsu valsts drošību, aizsardzības spējas un sargā mūsu Latviju.
Augstāko valsts apbalvojumu – Triju Zvaigžņu ordeņa, Viestura ordeņa un Atzinības krusta – svinīgā pasniegšanas ceremonija plānota Latvijas Republikas Proklamēšanas 107. gadadienā, 2025. gada 18. novembrī, plkst. 15.30, Rīgas pilī. Ceremonija tiešraidē tiks translēta Latvijas Televīzijas 1. kanālā.
Latvijas Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs sociālajos tīklos publicējis apsveikumu. Īpašu atzinību paužot Maestro.