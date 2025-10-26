Septiņas luksusa preces, par kurām visi sapņoja 80. gados, bet tagad tās nevienam vairs nav vajadzīgas 1

LA.LV
13:56, 26. oktobris 2025
Stāsti

Astoņdesmitajos gados greznība nenozīmēja minimālismu, un statusu mērīja pēc mantas. Jo lielāks, krāšņāks un dārgāks bija kāds priekšmets, jo iespaidīgāks tas šķita.

Reklāma
Reklāma
“Es esmu tev līdzās…” 5 pazīmes, ka tavi mīļie no aizsaules joprojām ir tuvumā un sargā
TESTS. Vai spēj atpazīt koku pēc lapas? Paši attapīgākie iegūs vismaz 8 no 10 punktiem
“Nesaprotu, kā var tā izturēties pret savu māti.” Raimonda Paula mazmeita emocionāli reaģē uz populārās kafejnīcas “Rasols” slēgšanu
Lasīt citas ziņas

Taču mūsdienās cilvēki arvien vairāk pārorientējušies no lietu kolekcionēšanas uz atmiņu kolekcionēšanu, un lielākā daļa no šīm kādreiz tik kārotajām luksusa precēm ir aizmirstas vai aizstātas ar kompaktākām, izsmalcinātākām vai vienkāršākām alternatīvām.

Portāls “vegoutmag.com” atsaucis atmiņā septiņas lietas, par kurām 80. gados sapņoja visi, bet kuras tagad nevienam vairs nav vajadzīgas.

Milzīgs izklaides centrs

CITI ŠOBRĪD LASA
TOP 3 horoskopa zīmes, kas bez mīlestības nevar dzīvot: viņi iemīlas ļoti bieži
Apsveicam! Koris “Kamēr…” ceturto reizi izcīna Eiropas “Grand Prix” trofeju
Pensionārs 36 gados! Sabiedrības uzmanību piesaista savdabīga reklāma

Tas aizņēma visu sienu mājās. Tajā atradās apjomīgs televizors, videomagnetofons, stereosistēma un kaudze videokasešu. Stikla durvis un zelta apdare bija bonuss. Astoņdesmitajos gados tā bija mājas sirds. Jo vairāk aprīkojuma tev bija, jo veiksmīgāks tu izskatījies citu acīs.

Automātiskais atbildētājs

Toreiz tas nebija tikai ērtības simbols – tas bija arī statusa simbols. Būt aizņemtiem nozīmēja, ka citiem jāgaida, lai ar tevi runātu. Izejošā ziņojuma ierakstīšana pat bija sava veida māksla.

Formāla ēdamistaba

Oficiāla ēdamistaba ar pieskaņotiem porcelāna traukiem, kristāla glāzēm un lustru centrā bija greznības simbols. Pat ja telpa lielāko gada daļu stāvēja tukša, tā bija elegances nepieciešamība.

Ūdensgulta

Astoņdesmitajos gados tās reklamēja kā perfektu komforta un seksapīla kombināciju, tomēr tās bija smagas, grūti pārvietojamas un bieži noplūda.

Hi-Fi stereo sistēma

Katrs mūzikas mīļotājs sapņoja par vinila atskaņotāju, kasešu magnetofonu, ekvalaizeri, pastiprinātāju un milzīgiem skaļruņiem, kas bieži vien darbojās arī kā mēbeles.

Kristāla dekanteru komplekts

Mājas bārs nebija pilnīgs bez kristāla dekantera un pieskaņotām glāzēm. Pat ja izdzer tikai nelielu daudzumu, svarīgākais bija radītais tēls par sevi, nevis dzēriens. Mūsdienās autentiskums un pieredze ir svarīgāka par izskatu — labi atlasīti dzērieni, meistarīgi kokteiļi un laba kompānija stāsta vairāk nekā kristāla dekanters.

Mājas trenažieris

Visi vēlējās mājās trenažieri, jo tas bija ērti. Tā bija grezna iespēja trenēties mājās, ātri iegūt formu. Taču lielākā daļa no tiem krāja putekļus vai kalpoja kā drēbju pakaramie.

Raksts sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Veselam
Vai arī jūs pieļaujat šīs kļūdas? 6 ikdienas paradumi, kas būtiski pasliktina atmiņu
Vai spējat viņus atpazīt? Lauris Reiniks pārsteidz ar sirsnīgu video no bērnības
Veselam
Nosaukts vecums, kurā būtu jāpārtrauc lietot alkoholu – pretējā gadījumā jūs riskējat zaudēt atmiņu
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.