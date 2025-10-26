Septiņas luksusa preces, par kurām visi sapņoja 80. gados, bet tagad tās nevienam vairs nav vajadzīgas 1
Astoņdesmitajos gados greznība nenozīmēja minimālismu, un statusu mērīja pēc mantas. Jo lielāks, krāšņāks un dārgāks bija kāds priekšmets, jo iespaidīgāks tas šķita.
Taču mūsdienās cilvēki arvien vairāk pārorientējušies no lietu kolekcionēšanas uz atmiņu kolekcionēšanu, un lielākā daļa no šīm kādreiz tik kārotajām luksusa precēm ir aizmirstas vai aizstātas ar kompaktākām, izsmalcinātākām vai vienkāršākām alternatīvām.
Portāls “vegoutmag.com” atsaucis atmiņā septiņas lietas, par kurām 80. gados sapņoja visi, bet kuras tagad nevienam vairs nav vajadzīgas.
Milzīgs izklaides centrs
Tas aizņēma visu sienu mājās. Tajā atradās apjomīgs televizors, videomagnetofons, stereosistēma un kaudze videokasešu. Stikla durvis un zelta apdare bija bonuss. Astoņdesmitajos gados tā bija mājas sirds. Jo vairāk aprīkojuma tev bija, jo veiksmīgāks tu izskatījies citu acīs.
Automātiskais atbildētājs
Toreiz tas nebija tikai ērtības simbols – tas bija arī statusa simbols. Būt aizņemtiem nozīmēja, ka citiem jāgaida, lai ar tevi runātu. Izejošā ziņojuma ierakstīšana pat bija sava veida māksla.
Formāla ēdamistaba
Oficiāla ēdamistaba ar pieskaņotiem porcelāna traukiem, kristāla glāzēm un lustru centrā bija greznības simbols. Pat ja telpa lielāko gada daļu stāvēja tukša, tā bija elegances nepieciešamība.
Ūdensgulta
Astoņdesmitajos gados tās reklamēja kā perfektu komforta un seksapīla kombināciju, tomēr tās bija smagas, grūti pārvietojamas un bieži noplūda.
Hi-Fi stereo sistēma
Katrs mūzikas mīļotājs sapņoja par vinila atskaņotāju, kasešu magnetofonu, ekvalaizeri, pastiprinātāju un milzīgiem skaļruņiem, kas bieži vien darbojās arī kā mēbeles.
Kristāla dekanteru komplekts
Mājas bārs nebija pilnīgs bez kristāla dekantera un pieskaņotām glāzēm. Pat ja izdzer tikai nelielu daudzumu, svarīgākais bija radītais tēls par sevi, nevis dzēriens. Mūsdienās autentiskums un pieredze ir svarīgāka par izskatu — labi atlasīti dzērieni, meistarīgi kokteiļi un laba kompānija stāsta vairāk nekā kristāla dekanters.
Mājas trenažieris
Visi vēlējās mājās trenažieri, jo tas bija ērti. Tā bija grezna iespēja trenēties mājās, ātri iegūt formu. Taču lielākā daļa no tiem krāja putekļus vai kalpoja kā drēbju pakaramie.
Raksts sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.