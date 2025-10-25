“Vajag daudz ūdens no Gaujas, tas ir 3,8 km no notikuma vietas!” Inčukalna pazemes dabasgāzes krātuvē krīzes mācības 0
Inčukalna pazemes dabasgāzes krātuvē (PGK) un vairākās vietās Siguldas novada Krimuldas pagastā šogad 6. novembrī no plkst. 9.30 līdz 16.30 notiks praktiskās ugunsdrošības mācības, aģentūru LETA informēja AS “Conexus Baltic Grid” (“Conexus”).
Mācību mērķis ir pārbaudīt reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumu efektivitāti ārkārtas situācijās sadarbībā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu (VUGD), kā arī citām institūcijām katastrofu pārvaldības gadījumos.
Mācību laikā tiks imitēta avārijas situācija, kuras novēršanai paredzēts nodrošināt liela apmēra ūdens daudzumu no Gaujas upes, aptuveni 3,8 kilometru attālumā no notikuma vietas. Mācības sniegšot iespēju praktiski pārbaudīt iesaistīto gatavību un sadarbību starp Inčukalna PGK, VUGD, pašvaldību un iedzīvotājiem.
Mācību norises laikā “Conexus” un operatīvo dienestu transportlīdzekļi, izmantojot nepieciešamo inventāru un tehniskos līdzekļus avārijas imitācijas likvidēšanai, pārvietosies pa Krimuldas pagastu, galvenokārt pa vietējās nozīmes ceļiem Dārza iela-Kapūnas, Pulkas (V192), Pulkas- Kapūnas-Murjāņi, Almucas-Estrāde, nelielu posmu pa valsts nozīmes ceļu Sunīši-Viesturi (V92), kā arī vairākiem zemes īpašumiem.
“Conexus” vērš uzmanību, ka notiekošās mācības var radīt apgrūtinājumus satiksmē, tāpēc iedzīvotāji aicināti būt saprotoši vai izvēlēties citus ceļus braukšanai.
Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem šādas mācības tiek rīkotas reizi trijos gados, un šī būs ārpuskārtas apmācība, lai pilnveidotu augstu reaģēšanas gatavību ārkārtas situācijās.
Jau ziņots, ka “Conexus” apgrozījums pērn bija 94,77 miljoni eiro, kamēr uzņēmuma peļņa pieauga līdz 38,4 miljoniem eiro.
“Conexus” ir vienotais dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas operators Latvijā, kas veic krātuves infrastruktūras uzturēšanas un uzlabošanas pasākumus, realizē nepieciešamos ieguldījumus infrastruktūras attīstībā, uzrauga un kontrolē krātuves stabilitāti, kā arī atbild par krātuves jaudu rezervēšanu un pārdošanu.
“Conexus” lielākais akcionārs ir valstij piederošais “Augstsprieguma tīkls” (68,46%), kamēr 29,06% akciju pieder Japānas uzņēmuma “Marubeni” pārvaldītajam fondam “MM Infrastructure Investments Europe Limited”, bet 2,48% – pārējiem akcionāriem.