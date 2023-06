Ilustratīvs foto

Daudzprofilu ķirurģijas klīnikā "AIWA Clinic" atklāj Starptautisko Bariatrijas ekselences centru







„Veselības centru apvienības” (VCA) daudzprofilu ķirurģijas klīnikā „AIWA Clinic”, Rīgā atklāts Starptautiskais Bariatrijas ekselences centrs. Izmantojot centra pakalpojumus, pacienti šeit ne tikai no Latvijas, bet arī citām Eiropas Savienības valstīm, Lielbritānijas, Norvēģijas u.c., samazina ķermeņa lieko svaru un tā negatīvo ietekmi uz fizioloģiskiem procesiem organismā, jo īpaši sirds-asinsvadu un respiratoro sistēmu. Starptautiskā Bariatrijas ekselences centra komandu veido un par pacientu no pirmās konsultācijas līdz pat vēlamo rezultātu sasniegšanai, kā arī turpmāk rūpējas vairāk nekā 20 mediķi – viņu vidū pacientu augstu novērtēti izcili ķirurgi Igors Troickis, Maksims Mukāns.

“AIWA Clinic” nodrošina gan diagnostiku, gan ārstēšanu vienuviet. Mums visiem klīnikā strādājošajiem, svarīgākais ir – kvalitatīvi, profesionāli palīdzēt atgūt vai uzlabot veselību pacientiem. Strādājam ar starptautisku sertifikātu, kas apliecina, ka mūsu sniegtie pakalpojumi atbilst Eiropas un starptautiskajam līmenim. Tagad ar Starptautiska Bariatrijas ekselences centra atvēršanu apliecinām klīnikas nākotnes virzību, nodrošinot gan mūsu valsts iedzīvotājiem, gan klientiem no citām valstīm augstākās raudzes bariatrijas operācijas, kā arī turpināsim paplašināt sadarbību un pieredzes apmaiņas iespējas kolēģu vidū. Mūsu klīnikas ārsti operē ar ļoti labiem rezultātiem, ir pieredzējuši un atpazīstami Latvijā un citviet. Kopumā klīnikā jau ik gadu vidēji tiek veiktas vairāk nekā 500 kuņģa samazināšanas operācijas, kas starptautiski uzlūkojams kā augsts rādītājs, ar ko lepojamies,” norāda „AIWA Clinic” direktors Dr. med Sergejs Ļebedjkovs.

“Jau šobrīd ar labiem rezultātiem strādājam mūsdienīgi respektējamā nozarē. Samazinot svaru, mūsu pacientiem izdodas ievērojami uzlabot gan dzīves kvalitāti, gan veselību, jo liekais svars nav tikai estētiska problēma, tas veicina citas nopietnas slimības. Jā, pacientiem virssvars un aptaukošanās rada estētisku diskomfortu un ir saistīts ar sociāli-psiholoģiskiem aspektiem. Taču tas noteikti nav viss, mūsdienās šo problēmu medicīnā mēs uzlūkojam daudz plašāk. Tās ir problēmas, kas saistītas ar dažādu orgānu sistēmu darbības traucējumiem un plašākā kontekstā saistītas arī ar finansiāli ekonomiskiem aspektiem kā iedzīvotājiem, tā veselības sistēmai, tādēļ mūsu Starptautiskā Bariatrijas ekselences centra atvēršanu izjūtam kā ļoti nozīmīgu soli problēmu risinājumam,” stāsta pieredzējušais „AIWA Clinic” ķirurgs Starptautiskā Bariatrijas ekselences centra vadītājs Igors Troickis.

Bariatrijas un laparaskopijas ķirurģija veido nozīmīgu „AIWA Clinic” pakalpojumu daļu, kopš 2016. gada šeit veiktas vairāk nekā 2800 bariatrijas operācijas. Lai pieņemtu lēmumu, vai un kāda bariatrijas operācija ir piemērotākā, konsultācijas laikā tiek novērtēts pacienta veselības stāvoklis un noteikti papildu izmeklējumi, ko nepieciešams veikt pie citiem speciālistiem.

Bariatrijas operācija ir mūsdienīga, droša un efektīva ārstēšanas metode aptaukošanās un vielmaiņas traucējumu gadījumā. Pacients pēc bariatrijas operācijas uzņem un pārstrādā mazāk pārtikas, līdz ar to organismā neuzkrājas liekais, ļaujot jau pirmā gada laikā zaudēt līdz pat 80% no liekā svara.

• Visi ķirurģi regulāri papildina zināšanas un prasmes kongresos un kursos bariatrijā, kā arī dalās savā pieredzē.

• Operācijas laikā, izmantojot modernas tehnoloģijas, tiek veikta stingra asiņošanas un šuvju hermētisma kontrole.

• Tiek izmantoti jaunākās paaudzes šuvēji un ultraskaņas griezēji.

• Pacienti tiek novēroti pirmajā pēcoperācijas gadā un turpmāk ik pēc gada.

• Tiek veikts iekšējais audits ar klīnisko datu statistiku un operāciju video pārskats.



Pieredzējušie „AIWA Clinic” ķirurgi

Igors Troickis veicis vairāk nekā 2500 bariatriskās operācijas. Ārsts īpaši specializējies arī laparoskopiskajā ķirurģijā. Konsultācijas laikā ārsts izskaidro pacientiem bariatriskās operācijas būtību un sagatavo pirmsoperācijas izmeklēšanas plānu, piesaistot uztura speciālistu, klīnisko psihologu vai citus speciālistus pēc nepieciešamības.

Bariatriskajā ķirurģijā Igors Troickis specializējas no 2005. gada, veicot kuņģa apejas operācijas un kuņģa piedurknes izveidošanu.

Maksims Mukāns ir apguvis vairākas mūsdienīgas metodes laparoskopijas un bariatrijas ķirurģijā un veic dažādas (ne tikai kuņģa samazināšanas jeb bariatrijas) vēdera dobuma operācijas. Ikdienas praksē ķirurgs Maksims Mukāns konsultē kuņģa-zarnu trakta slimību gadījumos, tostarp – bariatrijas, taisnās zarnas, žultspūšļa, trūces ķirurģijā, kā arī gastroezofageāla refluksa (atviļņa) slimības gadījumā.

Jāatzīmē, ka 2023. gada martā VCA daudzprofilu ķirurģijas klīnikā „AIWA Clinic” pacientei Latvijā pirmo reizi bez pēc īpašas metodikas bez endoskopijas ir ievadīts intragastrāls balons svara samazināšanai. Šādai mūsdienīgai medicīniskai apetīti regulējošai manipulācijai nav nepieciešama endoskopija ar narkozi.

aiwa.clinic/bariatrija/