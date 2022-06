Foto – Timurs Subhankulovs

Tuvojas Jāņi, un gada īsākā nakts mūsu kultūrā tradicionāli tiek svinēta ar lustīgu līgošanu, dziesmām, dejām un alus baudīšanu. Lai arī skaidrā prātā visi atceras, ka pārmērīga alkohola lietošana kaitē veselībai, brīdī, kad lustēšanās sākta, šīs zināšanas bieži vien aizmirstas, tāpēc otrā rītā viegli kļūt par paģiru upuriem.

Apdomā, kāds ir alkohola patērēšanas mērķis!

Grādīgos dzērienus ballītēs visbiežāk lietojam, lai mazinātu spriedzi, vieglāk atslābinātos un ļautos svētku noskaņai, un tikai jaunības dullumā vai smagu emocionālu pārdzīvojumu gadījumos alkohola lietošanas mērķis ir prasta piedzeršanās. Tāpēc der atcerēties, ka patīkamu reibumu iegūsi jau no neliela alkohola daudzuma, bet pārmērīga dzeršana tik un tā neatrisinās tavas problēmas – tieši pretēji, visdrīzāk iekulsies vēl jaunās nepatikšanās.

Sagādā sev tik daudz un tādu alkoholu, ko pats vēlies patērēt un neķeries pie draugu pudelēm! Lēmumu par to, cik daudz dzersi, daudz vieglāk pieņemt skaidrā. Diemžēl alkohols stipri ietekmē mūsu smadzeņu darbību ne tikai īstermiņā, kas bieži ir iedzeršanas mērķis, bet arī ilgtermiņā. Starp citu, lai aprēķinātu, cik daudz alkohola iegādāties, vērts paturēt prātā veselības speciālistu ieteikumus.

Izrādās, Veselības ministrija vienā dienā iesaka nepārsniegt 5 alkohola devas.

Viena deva ir 10 g tīra alkohola jeb aptuveni 150 ml vīna, 330 ml alus, vai 30 ml degvīna. Te gan jāatceras, ka piecas vienības ir rekomendētais maksimums, ko nemaz nevajadzētu sasniegt, turklāt nedēļas laikā būtu vēlams neizdzert vairāk par 14 alkohola vienībām. Zinām, jau zinām, ka lustīgi līgojot mēs visi vismazāk domājam par Veselības ministriju, tomēr šī informācija var noderēt vismaz jautru sarunu uzturēšanai, un, kas zina – kāds to tomēr atcerēsies!

Neēd visu, kas pagadās!

Lai arī bieži dzirdēta ideja alkohola ietekmi mazināt ar sātīgu maltīti, trekns ēdiens kombinācijā ar alkoholiskajiem dzērieniem radīs ļoti nopietnu slodzi aknām un aizkuņģa dziedzerim, situāciju otrajā rītā padarot vēl sliktāku, tāpēc alkoholu labāk papildināt ar šķiedrvielām bagātu maltīti – dārzeņiem, graudaugu produktiem, nevis treknu šašliku un čipsiem.

Dzer ūdeni!

Alkohols veicina ķermeņa atūdeņošanos, tāpēc viens no vērtīgākajiem ieteikumiem, kas noteikti jāpatur prātā gan iedzeršanas vakarā, gan otrā rītā – dzer daudz ūdens! Tas palīdzēs kontrolēt reibumu un mazinās paģiru sindromu otrā rītā, turklāt dažus alkoholiskos dzērienus, piemēram, sarkanvīnu, ar ūdeni var atjaukt jau dzeršanas laikā – neliela ūdens piedeva vīnu padarīs nedaudz maigāku, turklāt šis ir labs veids, kā sevi apmānīt, radot sajūtu, ka izdzerts vairāk alkohola, nekā patiesībā. Paģiras izdosies mazināt, ja arī pirms gulēšanas izdzersi vienu, divas glāzes ūdens.

Uzmanies no burbuļiem!

“Burbuļi” ir viena no viltīgākajām alkoholisko dzērienu sastāvdaļām, kas it kā mazina sākotnējo alkohola efektu, tomēr ātri var novest pie galvassāpēm, tāpēc, ja vien tas iespējams, izvairies no dzirkstošām alkohola piedevām – nejauc alkoholu ar gāzētiem dzērieniem, limonādēm.

Pilnīga sarkanā līnija, ko nedrīkst pārkāpt, ja nevēlies iedzīvoties nopietnās nepatikšanās, ir alkohola jaukšana ar enerģijas dzērieniem, kas darbojas pilnīgi pretēji alkoholam un ir spēcīgs organisma stimulants. Šādi ātri vien var iegūt ne vien paģiras, bet arī nopietnas sirds un asinsvadu sistēmas problēmas.

Nejauc kopā dažādus alkoholiskos dzērienus!

Lai arī padoms nejaukt kopā dažāda veida alkoholu ir vecs, kā pasaule, tikai retais zina, ka vienlaikus nevajadzētu dzert arī dažādu šķirņu alus, sidrus vai cita veida alkoholiskos dzērienus – ja vēlies pamosties skaidru galvu, labāk pieturies pie viena iecienīta dzēriena, nevis Jāņu vakarā nogaršo visus ražotāju piedāvātos jaunumus, kas atrodami veikalu plauktos!

Ja tomēr ļoti vēlies nobaudīt jaunāko alu ar mango vai citronu garšu – pagaršošanai pietiks ar dažiem malkiem no drauga glāzes!

Medikamenti un alkohols kopā neder!

Lai arī reizēm kāds iesaka jau pirms alkohola lietošanas iedzert pretsāpju medikamentus vai aktīvo ogli iespējamo paģiru mazināšanai, objektīvi vērtējot, neviens medikaments nespēs mainīt alkohola ietekmi – tieši pretēji – zāļu lietošana nav savienojama ar alkohola dzeršanu un var novest pie nopietnām veselības problēmām. Piemēram, aktivētā ogle, ko reizēm rekomendē paģiru mazināšanai, nesaista alkoholu, un, pat ja no tās lietošanas jutīsiet kādu pozitīvu efektu, tas visdrīzāk radīsies tāpēc, ka ogle saistīs dažādas vielmaiņas procesos radušās kaitīgās vielas, nevis alkoholu. Labākā terapija paģiru novēršanai ir un paliek dzeršana ar apdomu.

Dziediet, dejojiet un kustieties!

Labākais veids, kā ierobežot dzeršanu, ir ballītes laikā darīt citas lietas, lai alkohola patērēšanai vienkārši neatliktu laika – dziedi, dejo, spēlē spēles, dodies pastaigās! Sēdot pie galda un nododoties nesteidzīgām sarunām, tiešām var izdzert ļoti daudz, turklāt der atcerēties, ka alkohols ne vien reibina un aizmiglo prātu, bet ir arī ļoti kalorijām bagāts. Viens grams alkohola satur veselas 7 kalorijas, taču papildu kalorijas dod arī alkoholā esošie cukuri un citas piedevas, padarot grādīgos dzērienus par īstenu kaloriju bumbu!

Jo pilnvērtīgāka būs svētku svinēšana, jo lielāka iespēja, ka otrajā rītā varēsim veldzēties patīkamās atmiņās, nevis mokošos pašpārmetumos un galvassāpēs, tādēļ atcerieties – labākais, ko var darīt, lai svinības izdotos – nemeklēt burvju receptes paģiru novēršanai, bet dzert ar apdomu, reibstot no kopējās ballītes noskaņas, nevis pārmērīgi daudz izdzerta alkohola!