"Paši redzat, kāds ir iznākums – dēls uzdāvina mātei nāvi!" Kāds sods draud par Covid-19 sertifikāta viltošanu?







Ar ReTV Ziņu dienestu sazinājās persona, kura sniedza informāciju policijai par sertifikāta iespējamo viltošanu un pirkšanu.

Pēc ReTV informācijas par viltotajiem sertifikātiem un mirušu personu Vidzemes slimnīcā medijos parādījās daudz informācijas. Piemēram, ka kāds dēls pircis savai mātei viltotu sertifikātu un pasniedzis kā dāvanu.

Taču faktoloģisku pierādījumu šādiem apgalvojumiem nav. Tomēr ar ReTV sazinājās sieviete, kura vērsās policijā ar ziņojumu, ka ir viltots sertifikāts personai, kura vēlāk mirusi no Covid-19 Valmieras slimnīcā.

“Man ir informācija no ģimenes locekļiem, no ģimenes iekšienes, ka tas sertifikāts ir nopirkts, dēls ir nopircis mātei sertifikātu, principā – uzdāvinājis. Tāda informācija nāk no ģimenes locekļiem,” saka Santa, kuras vārds ir mainīts un kura vērsusies policijā ar informāciju par viltošanu.

Viņa apgalvo, ka pirkšanas mērķis bija, lai bez testēšanas un potēšanas sieviete varētu turpināt strādāt skolā.

“Dēls ir pircis un dāvinājis sertifikātu mātei, jo viņa ir skolotāja, lai viņa varētu bez testēšanas un bez potēšanas strādāt normāli skolā. Tad viņš ir uzdāvinājis to sertifikātu, lai nebūtu nekādas aizķeršanās un problēmas.”

Sieviete arī norāda iemeslus, kāpēc izlēmusi vērsties policijā.

“Paši redzat, kāds ir iznākums – dēls uzdāvina mātei nāvi. Tur vienkārši vairs neprasa nekādus komentārus, vienkārši ir jāziņo. Tas taču ir pilnīgs absurds, kas notiek. Policijai ir zināmi visi fakti, ko es šeit minēju, tas, ka dēls ir pircis, ka dēls ir dāvinājis mātei šo sertifikātu, ka dēls ir pircis sertifikātu par 200-250 eiro.”

Lai arī sieviete ReTV Ziņām norāda uz konkrētu mediķi, kurš varētu būt iesaistīts šajā nelegālajā biznesā un pat sauc summas, ReTV nepubliskos nevienas personas vārdu, kamēr nebūs precīzāka informācija par šo nelegālo rīcību. Tikmēr policija ReTV Ziņām atkārtoti norāda – izmeklēšana noris ļoti aktīvi.

