Foto: REUTERS/SCAPIX

Kas notiek ar jūsu organismu, ja katru dienu dzerat alu: izmaiņas, kuras uzreiz nepamanīsiet 0

16:41, 27. oktobris 2025
Veselam Dzīvesveids

Gandrīz ikvienam šķiet, ka viena alus glāze dienā ir nekaitīgs ieradums – patīkami atslābina pēc darba, palīdz “atslēgties” un nešķiet nekāds risks veselībai. Tomēr ārsti un uztura speciālisti brīdina, ka regulāra alkohola lietošana, pat nelielās devās, ar laiku maina svarīgāko orgānu darbību – sirdi, aknas, smadzenes un pat gremošanas sistēmu. Šīs izmaiņas sākumā ir nemanāmas, taču pēc mēnešiem vai gadiem tās kļūst ļoti jūtamas.

Portāls “Eating Well” skaidro, kā tieši ikdienas alus dzeršana ietekmē organismu un kādas sekas tā var atstāt uz veselību ilgtermiņā.

