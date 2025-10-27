Foto. pexels.com/tima-miroshnichenko

Ķīnas zinātnieki ir izstrādājuši revolucionāru un jaunu „kaulu līmi”, kas var veikli salabot lūzumus – tradicionāli tie prasa mēnešiem ilgu dzīšanu – bet nu cilvēks būs vesels tikai dažu minūšu laikā.

Produkts „Bone-02” izstrādāts ar Ķīnas pētnieku komandu, kas mērķēta uz ortopēdisku traumu ārstēšanu; tās parasti prasa mēnešiem ilgu atveseļošanos un invazīvas operācijas, bieži ar metāla plākšņu ievietošanu, raksta NY Post.

„Bone-02” turklāt var dabiski pati uzsūkties organismā, kamēr kauls dzīst, novēršot nepieciešamību pēc otrās operācijas implantu izņemšanai. Sākotnējie testi liecina, ka kaulu līmes izmantošana turklāt rada mazāk infekciju nekā metāla plākšņu procedūras.

Jaunā kaulu līme nodrošinās precīzu fiksāciju tikai dažu minūšu laikā pat asinīm bagātā vidē. Līmes izmantošana ir kā injekcija, ko ievada lūzuma vietā.

Vienā izmēģinājuma gadījumā pacients ar plaukstas locītavas lūzumu saņēma tikai vienu injekciju. Plaukstas locītavas operācija prasītu metāla plāksni un skrūves, kas prasītu otro operāciju nākamajā gadā to noņemšanai. bet pēc trīs mēnešu novērošanas pārbaudes pacienta lūzums bija pilnībā sadzijis bez komplikācijām, apgalvots rakstā.

Pētnieki skaidro, ka iedvesmojušies no austerēm – īpaši no gliemeža spējas pielipt zemūdens virsmām. Atšķirībā no parastajām līmēm, austeru bioloģiskā līme veido ūdens spiedienam un erozijai izturīgu vielu mitrā, sāļā, slapjā un pastāvīgi kustīgā vidē.

