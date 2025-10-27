“Kad gribas noparkoties tuvāk kasei, lai nav tik tālu jāiet” – auto Ķengaragā taranē “Rimi” sienu 4
“Facebook” profils “izdzirdēts Rīgā”, kas sevi pozicionē kā populārāko digitālo žurnālu par Rīgu un rīdziniekiem, publicējis visai amizantu foto.
Attēlā redzams, kā mašīna ietriekusies veikala “Rimi” sienā.” Ķengaragā, pie RIMI Mini, noticis neveiksmīgs parkošanās mēģinājums,” rakstīts pie publikācijas.
Komentāros cilvēki joko par situāciju.
“Laba reklāma “Land Roverim”… Pāris skrambas, kamēr sienā caurums.”
“Kvalitatīva siena.”
“Mašīna “kreptīgāka” par sienu…”
“Kad gribas noparkoties tuvāk kasei, lai nav tik tālu jāiet.”