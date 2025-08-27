#1. septembris #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti

Iestudēti videoieraksti – Krievijas propaganda ķeras pie jaunas taktikas dezinformācijas izplatīšanai

LA.LV
20:08, 27. augusts 2025
Ziņas Ārzemēs

Krievijas propaganda ķeras pie jaunas taktikas dezinformācijas izplatīšanai. Ukrainas Galvenā izlūkošanas pārvalde vērš uzmanību uz to, ka iebrucēji sākuši aktīvi filmēt iestudētus videoierakstus no Ukrainā apdzīvotām vietām, tādā veidā ienaidnieks rada ilūziju par strauju virzību kaujas laukā, tā TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” atklāja Jānis Slaidiņš, NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks, stāstot par jaunāko no frontes.

Tieši šim nolūkam ienaidnieks sūta nelielas grupas ar Krievijas karogiem, lai apietu ukraiņu vienību pozīcijas – fronte nav viengabalaina, tā balstās uz dažādiem nocietinātiem rajoniem.

Dažām no šīm grupām izdodas iekļūt dziļāk kādās apmetnēs un safilmēt šos video, it kā apstiprinot teritorijas sagrābšanu.

Pēc tam šie video, kā skaidro Slaidiņš, tiek izmantoti ziņojumiem par uzvaru diktatora Vladimira Putina komandai un izplatīšanai plašsaziņas līdzekļos ar mērķi radīt spiedienu uz Ukrainas tautu.

