Paklājs ir viens no daudzfunkcionālākajiem un praktiskākajiem interjera dizaina elementiem. Ar tā palīdzību ir iespējams ne vien piešķirt telpai raksturu, bet arī uzturēt tajā siltumu un apslāpēt trokšņus. Paklāji ir pieejami tik daudzveidīgā un plašā klāstā, ka var radīt patiesu apjukumu, tādēļ paklāju pasaulē orientēties palīdzēs interjera salona KRASSKY speciālistu ieteikumi.

Vērtīgi un praktiski padomi, dodoties paklāja meklējumos

Neatkarīgi no tā, vai Jums jau ir vīzija par to, kā ar paklāja palīdzību papildināt jauno vai esošo interjeru, piešķirot jaunus akcentus, dodoties lūkot paklāju, iesakām ņemt vērā tādus svarīgus faktorus, kā:

Paklāja materiāls – šis ir viens no būtiskākajiem aspektiem, ko ir vērts izvērtēt. Pamatā ir pieejami sintētisko šķiedru (neilona, poliestera vai poliakrila) paklāji vai arī tādi, kas ir ražoti no dabīgajiem materiāliem, piemēram, vilnas vai zīda. Cenas ziņā otrie būs dārgāki, taču jāņem vērā to kvalitāte, kā arī ievērojami ilgāks kalpošanas laiks.

Interjera dizainers var palīdzēt atrast Jūsu vēlmēm, gaumes izjūtai un arī mājoklim visatbilstošāko paklāju. Savukārt, tirgū atzīts un klientu novērtēts interjera salons KRASSKY ieceres spēs realizēt piedāvājot zināmu zīmolu un ražotāju paklājus, kas pārsteigs gan ar dizainu, gan ar kvalitāti. Paklāji tiek gatavoti pēc pasūtījuma un individuālos izmēros. Taču, protams, ir pieejami arī jau gatavi uz vietas.

Ko ir svarīgi zināt par paklāju izvietošanu dzīvojamajās telpās

Neatkarīgi no tā, vai iegādāsieties augstvērtīgu, roku darinātu paklāju vai cenas ziņā lētāku variantu, abos gadījumos ir iespējams efektu pārvērst par defektu, ja netiek ievērotas pareizās telpas un paklāja proporcijas un tā izvietošanas nosacījumi katrā no dzīvojamajām zonām. Lūk, daži no padomiem, ko ņemt vērā:

Virtuves zonai paklāju var veiksmīgi izmantot gadījumā, ja ēdamzonu ir nepieciešams atdalīt no gatavošanas un atpūtas zonas. Jāņem vērā, ka paklājam ir jābūt pietiekoši lielam, lai tas nosegtu grīdu arī tad, kad krēsli ir atvilkti no galda, tādējādi neradot šaurības un saspiestības sajūtu.

