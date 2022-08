Foto: Panthermedia/Scanpix/LETA

Dota zaļā gaisma atbalstam energocenu krīzē: daļēja kompensācija apkurei, pensiju piemaksas, plašāks mājokļa pabalsts







Kristīne Stepiņa, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Saeima atbalstījusi valdības virzītos grozījumus Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā, kuros paredzēta virkne pasākumu siltumapgādes un apkures izmaksu pieauguma segšanai mājsaimniecībām – daļēja kompensācija apkurei, pensiju piemaksas, plašāks mājokļa pabalsts.

Atbalsta pakotnē iekļauto pasākumu kopējo atbalsta summu no sākotnēji plānotajiem 350 miljoniem eiro paredzēts palielināt līdz 442,25 miljoniem eiro. Politiķi pieļauj, ka, iespējams, nāksies lemt vēl par papildu atbalstu, tostarp uzņēmumiem konkurētspējas nodrošināšanai.

Siltumapgādes un apkures nodrošinājuma izmaksu segšanā risinājums būs horizontāls atbalsts mājsaimniecībām ar siltumapgādi un apkuri saistīto izmaksu pieauguma daļējai segšanai no valsts budžeta līdzekļiem, un tas paredz sešus atbalsta veidu virzienus – centralizētā siltumapgāde, dabasgāze, ko izmanto apkurei, elektroenerģija, ko izmanto apkurei, kā arī koksnes granulas, koksnes briketes un malka. Tostarp paredzēts līdz šim neviennozīmīgi vērtētais vienreizējais 60 eiro atbalsts malkas iegādei bez čeka.

Attiecībā uz centralizēto siltumapgādi kompensācija būs iekļauta tarifā. Arī gāzes rēķinos par periodu no 1. jūlija līdz nākamā gada 30. aprīlim atlaide būs iekļauta automātiski. Savukārt atbalsts elektroenerģijas, granulu, koksnes brikešu, malkas iegādes izmaksu daļējai segšanai tiks realizēts caur pašvaldībām, izmantojot pašvaldības noteiktās struktūrvienības, kas konsultēs iedzīvotājus par atbalsta mehānismiem un nepieciešamo dokumentu iesniegšanu un reģistrāciju.

Inflācijas kompensēšanai paredzēts ikmēneša valsts pabalsts pensiju saņēmējiem, senioriem, personām ar invaliditāti, apgādnieku zaudējušām personām septiņu mēnešu garumā – no 2022. gada 1. novembra līdz 2023. gada 31. maijam. 30 eiro piemaksās pie pensijām un sociālā nodrošinājuma pabalstiem līdz 300 eiro, 20 eiro piemaksās pie pensijām un sociālā nodrošinājuma pabalstiem diapazonā no 301 līdz 509 eiro, bet 10 eiro piemaksās pie pensijām un sociālā nodrošinājuma pabalstiem diapazonā no 510 līdz 603 eiro.

Valsts pabalsta apmērs par bērnu ar invaliditāti būs 30 eiro mēnesī. To piešķirs un izmaksās, nevērtējot saņemto pakalpojumu apmēru. Tāpat uzlabota mājokļa pabalsta pieejamība, nosakot, ka atbalstu varēs saņemt arī personas ar lielākiem ienākumiem. No 2022. gada 1. septembra līdz 2023. gada 30. aprīlim mājokļa pabalsta apmēra aprēķinā palielina koeficientu, kā rezultātā garantētā minimālā ienākuma slieksnis mājokļa pabalsta apmēra aprēķinam būs 327 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 228 eiro pārējām personām mājsaimniecībā.

Izskatot likumprojektam iesniegtos priekšlikumus, atbalstu nesaņēma vairāki opozīcijas deputātu rosinājumi, piemēram, palielināt valsts kompensējamo daļu no energoresursu sadārdzinājuma, kā arī paplašināt atbalsta saņēmēju loku. Tāpat atbalstu neguva rosinājums noteikt valstij un pašvaldībām pirmpirkuma tiesības uz šķeldu, briketēm un granulām, ko plānots eksportēt.