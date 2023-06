Publicitātes foto

Edvīns Šnore: Laba augsne “haltūrām” un Krievijas ietekmei Ieteikt







Autors: Edvīns Šnore , Dr.hist. Saeimas deputāts , Saeimas Iekšējās Drošības apakškomisijas vadītājs

Sestdien LTV Panorāmā kā eksperts un analītiķis tika pieteikts Kremļa propagandists Sergejs Markovs,

kurš pazīstams ar savām “ekspertīzēm” par Bučas slaktiņu, kuru esot organizējuši ukraiņi un par

aparteīdu, kas plaukstot Latvijā. Kam Markovs ir pazīstams? Tiem, kas interesējas par ārpolitiku, tiem,

kas seko līdzi Krievijai. Citiem nē.

Acīmredzot tieši tāpēc arī Panorāmā viņu pieteica kā ekspertu un analītiķi, jo vienkārši nezināja, kas tas

tāds vispār ir. BBC Markovu bija intervējusi dienu iepriekš, tāpēc visdrīzāk secināja, ka Markovs

laikam ir kaut kāds politikas analītiķis, uz kuru droši var atsaukties.

Par ko tas liecina? Šajā gadījumā par vienkāršu “haltūru” visdrīzāk. Nedomāju, ka tur bija kāds tālejošs

nodoms, vai apzināts mēģinājums graut uzticību LTV no iekšas.

Vienlaikus ir skaidrs, ka šāda “haltūra” nav notikusi tukšā vietā. Tai ir ļoti labvēlīga augsne. Faktiski

izveidojusies situācija, kad jebkāda jēgpilna mediju kritika Latvijā pēc būtības nav iespējama. Ja kāds

to mēģina izteikt, uzreiz skan smagi apvainojumi cenzūrā, mediju neatkarības graušanā, uzbrukumos

vārda brīvībai, “žurnālistus sitot!” utt, utjp. Pastāv, protams, mediju ombuds, kuram teorētiski šādi strīdi

ir neitrāli jārisina, taču realitāte rāda, ka ombuds vairāk uzstājas, kā vienas puses advokāts nevis kā

neitrāls mediators.

Rezultātā mediju vidē var plaukt uz zelt divas lietas. Pirmkārt, pavirša “haltūrēšana”, bet otrkārt – kas ir

daudz bīstamāk – Krievijas informatīvā ietekme.

Atliek tikai iefiltrēt Latvijas medijos vajadzīgo cilvēku, kas atskaņo Krievijas vēstījumus, lai misija

būtu izdevusies. Tālāk jau šādu “lietderīgo žurnālistu” savā paspārnē pārņem Latvijas mediju

organizācijas, ombuds utt, kas dara visu, lai atsistu jebkādus sabiedrības, NEPLP, VDD u.c.

“uzbrukumus”. Lai cilvēks strādā un mierīgi izplata, kas viņam izplatāms.

Spilgts piemērs ir nesenā ažiotāža ap NEPLP lēmumu attiecībā uz Rosļikova interviju TVNET. Iesaku

visiem to noskatīties. Žurnālists Vadims Radionovs tur skaļi prāto, kā Latvija īstenos cilvēku

deportācijas un ka visdrīzāk process notikšot vardarbīgi. Vardarbība, kā zināms, ir krimināli sodāma.

Pierakstīt to Latvijas valstij diez vai uzskatāms par neitrālu situācijas atspoguļojumu. Gluži loģiski, ka

NEPLP reaģēja, jo pēc likuma nevarēja nereaģēt. Tālāko mēs zinām. Mediju nozare uzsprāga no

sašutuma.

Apmēram, kā 2018.gadā, kad NEPLP aicināja medijus neizmantot Krievijas Sputņik

materiālus. Arī toreiz LŽA protestēja. Cenzūra! Tagad vadzis pilns, NEPLP esot jāatlaiž!

Pieņemu, ka Kremlī dzer šampanieti. Nu vismaz tajā Kremļa slepenajā nodaļā, par kuru TVNET

rakstīja, ka tā uzturot Krievijai noderīgo žurnālistu sarakstu Latvijā. “Dosjē” šo sarakstu publiskoja un

tur izlasījām arī Krievijas vēstniecības apbalvotā Vadima Radionova vārdu, savulaik RIA Novosti,

Rossija Segodnja, bet tagad TVNET žurnālists.

Ja saceltās ažiotāžas rezultātā NEPLP tiks atlaists, domāju, kārtēja Krievijas vēstniecības naudas balva viņam garantēta. Beidzot būtu izdevies nošķūrēt malā pēdējo nopietno šķērsli, kas Latvijas medijos neļauj izvērsties brīvprātīgajiem un apmaksātajiem Krievijas draugiem.

Šajā publikācijā paustais ir autora viedoklis, kas var nesakrist ar LA.LV redakcijas redzējumu.