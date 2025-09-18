Ziemeļkoreja ļoti dusmīga uz Krieviju: abu līderu savienība sāk plīst pa šuvēm 15
Ziemeļkoreja ieguldījusi miljardus, lai atbalstītu Krievijas uzsākto karu Ukrainā, taču pretī saņēmusi vien drupačas. Vācijas laikraksta “Frankfurter Allgemeine Zeitung” pētījumā atklāts, ka Kremlis izmanto Kimu Čenunu kā marioneti, par to ziņo Dialog.ua.
Neskatoties uz skaļajiem paziņojumiem par brālību. Ziemeļkoreja ir ārkārtīgi neapmierināta ar Krievijas rīcību, jo Maskava nesteidzas kompensēt militāro palīdzību.
Saskaņā ar Hangukas Ārzemju studiju universitātes pētnieces Jeļenas Guseinovas datiem Ziemeļkoreja jau piegādājusi Krievijai ieročus, munīciju un pat karavīrus aptuveni 9,8 miljardu ASV dolāru vērtībā. Pretī Maskava nodrošinājusi vien pārtiku, naftu un ierobežotu tehnikas daudzumu, kas nepārsniedz 1,2 miljardus dolāru.
Dienvidkorejas izlūkdienests apstiprina: Ziemeļkorejas līderis Kims Čenuns sūdzējies Vladimiram Putinam par šo nesamērību, bet atbalsta vietā dzirdējis tikai pārmetumus.
Eksperti uzskata, ka Kremlis apzināti dozē palīdzību. “Maskava tur Phenjanu uz āķa un kultivē tās ievainojamību,” norāda Guseinova.
Situāciju komentējusi arī Eiropas Parlamenta deputāte Marija Agnese Štraka-Cimmermane, uzsverot, ka “Putins izmanto Ziemeļkoreju kā marioneti, lai demonstrētu ietekmi Indijas-Klusā okeāna reģionā”.
Phenjana baidās, ka Kremļa palīdzība beigsies uzreiz pēc kara Ukrainā, tāpēc atkal cenšas nostiprināt attiecības ar Ķīnu.