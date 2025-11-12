“Eksporta un inovācijas balvas 2025” finālā par titulu “Eksporta jaunpienācējs” sacentīsies RAW, AM Craft un BP Sports 0
Noslēgusies pieteikumu izvērtēšana konkursā “Eksporta un inovācijas balva 2025”, ko organizē Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) sadarbībā ar Ekonomikas ministriju, Centrālo statistikas pārvaldi un Latvijas eksportētāju asociāciju “The Red Jackets”. Šis ir augstākais valsts apbalvojums uzņēmējdarbībā, un konkursa patrons ir Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs.
“Šogad eksporta jaunpienācēju kategorijā redzam dažādus ambiciozus uzņēmumus. No augsto tehnoloģiju nozares līdz pārtikas ražotājiem un radošajām industrijām. Viņus vieno drosme jau no pirmās dienas domāt globāli un koncentrēties uz savu produktu un pakalpojumu eksportu. Finālisti apliecina, ka zināšanas, radošums un neatlaidība ļauj radīt konkurētspējīgus produktus starptautiskā mērogā,” uzsver LIAA direktore Ieva Jāgere.
Kategorijā “Eksporta jaunpienācējs” šogad saņemti 20 pieteikumi, apliecinot, ka Latvijā ir daudz strauji augošu uzņēmumu, kuri īsā laikā spējuši iekarot vietu eksporta tirgos ar augstas pievienotās vērtības produktiem un tehnoloģiskiem risinājumiem.
Par uzvaru “Eksporta jaunpienācēja” kategorijā un 10 000 eiro naudas balvu jau 4. decembrī sacentīsies trīs finālisti – SIA RAW, SIA AM Craft un SIA BP Sports.
“Šī gada finālisti spilgti demonstrē jaunās Latvijas eksporta paaudzes spēku. Šogad konkurence bija īpaši sīva, jo pieteikumus iesniedza uzņēmumi, kas darbojas nišās, kur nepieciešamas īpašas zināšanas, ieguldījumi pētniecībā un attīstībā, kā arī spēja ātri pielāgoties globālajiem tirgiem. Latvijas jaunie eksportētāji šobrīd jūtas pārliecinoši Eiropas, Ziemeļamerikas un Āzijas tirgos, un “The Red Jackets” misija ir atbalstīt šos uzņēmumus, palīdzot viņiem kļūt par nākamajiem Latvijas eksporta līderiem,” tā Latvijas eksportētāju asociācijas “The Red Jackets” valdes priekšsēdētājs Kaspars Rožkalns.
Finālisti kategorijā “Eksporta jaunpienācējs”
SIA RAW
Uzņēmums, piedāvā bezpilota lidaparātu risinājumus infrastruktūras un enerģētikas nozarei, tostarp vēja turbīnu inspekcijas, lāzerskenēšanu un dažādus mērījumus, izmantojot robotizētus risinājumus. RAW sniedz pakalpojumus jau 14 Eiropas valstīs.
Uzņēmums fokusējas uz precīzu datu ievākšanas metodēm un sadarbību ar pasaules industrijas līderiem, veicinot drošību un efektivitāti sarežģītās darba vidēs.
SIA AM Craft
Aviācijas nozarē strādājošs uzņēmums, kas ražo lidaparātu iekšējās apdares detaļas, izmantojot 3D printēšanas tehnoloģijas. AM Craft ir pirmais uzņēmums Latvijā ar Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūras (EASA) sertifikātu šādu detaļu ražošanai visiem civilajiem gaisa kuģiem.
Uzņēmuma produkcija tiek eksportēta uz vairāk nekā 15 valstīm, un klientu vidū ir vadošie Eiropas aviācijas uzņēmumi. AM Craft mērķis ir trīskāršot eksporta apjomus un paplašināt ražošanas tīklu Eiropā, ASV un Āzijā.
SIA BP Sports
Zīmols “Gamepatch” ražo inovatīvu sporta aizsargekipējumu, kas pielāgojas ķermeņa formai un samazina traumu risku. Visi produkti tiek ražoti Latvijā un eksportēti uz vairāk nekā 15 valstīm, tostarp ASV un Kanādu.
“Gamepatch” zīmola vēstnesis ir NBA basketbolists Kristaps Porziņģis, kas apliecina uzņēmuma starptautisko atpazīstamību un augsto kvalitāti. Uzņēmums plāno dubultot apgrozījumu, paplašinot produktu līniju futbola un citu sporta veidu tirgos.
Uz balvu kategorijā “Eksporta jaunpienācējs” varēja pretendēt uzņēmumi ar uz eksportu vērstu piedāvājumu, skaidru eksporta stratēģiju un noteiktiem eksporta tirgiem, kuru apgrozījums 2024. gadā sasniedza vismaz 50 000 eiro un kuri tuvāko piecu gadu laikā mērķē uz 1 000 000 eiro eksporta apgrozījumu.
Vērtēšana notika divās kārtās — vispirms tika izvērtēta pieteikumu atbilstība izvirzītajiem kritērijiem, bet otrajā kārtā uzņēmumi prezentēja žūrijai savu darbību, izaugsmes ieceres un ieguldījumus cilvēkkapitālā, ilgtspējā un pētniecībā, kā arī sadarbību ar zinātniskajām institūcijām un mārketinga aktivitātes ārvalstu tirgos. Balstoties uz prezentācijām, žūrija izvēlējās trīs nominantus.
Uzņēmumi konkursā “Eksporta un inovācijas balva 2025” tiks vērtēti piecās kategorijās – “Eksporta čempions”, “Inovācijas čempions”, “Eksporta pieauguma līderis”, “Eksporta jaunpienācējs” un “Ekpsortspējīgākais jaunais tūrisma produkts”.
Ar plašāku informāciju par konkursu, aktualitātēm un konkursa nolikumu pilnībā var iepazīties mājas lapā www.eib.liaa.gov.lv .
Visu kategoriju uzvarētāji tiks godināti svinīgā konkursa apbalvošanas ceremonijā šī gada 4. decembrī. Uzvarētāji līdz ar balvu – īpašu mākslinieku radītu statueti, saņems Ekonomikas ministrijas diplomu un tiesības lietot konkursa zīmi uz saviem produktiem, produktu līnijām un mārketinga materiāliem.
Šogad konkurss “Eksporta un inovācijas balva” norisināsies jau 20. reizi. Konkursa mērķis ir novērtēt un izcelt uzņēmumus, kuri sniedz ieguldījumu Latvijas tautsaimniecības attīstībā, eksportējot preces un pakalpojumus, ieguldot inovācijās, kā arī radot augstas pievienotās vērtības preces un pakalpojumus.