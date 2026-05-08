Endziņš: Kāpēc mēs digitalizējam lietas, kuras vispār nav vajadzīgas?
TV24 raidījumā “Dienas personība” Jānis Endziņš, Birokrātijas mazināšanas rīcības grupas vadītājs, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) valdes padomnieks, atklāja, ka, viņaprāt, jāpievērš uzmanība būtiskai kļūdai valsts pārvaldes un biznesa procesu modernizācijā: digitalizācija bieži tiek veikta bez iepriekšēja izvērtējuma par paša procesa lietderību un bez apsvērumiem, ai to vispār vajag.
Pēc J. Endziņa domām, viena no lielākajām pieļautajām kļūdām ir lēmumu neizvērtēšana pirms to digitalizēšanas. Viņš uzsver, ka digitalizācijai un automatizācijai būtu jābūt pašam pēdējam solim garākā ķēdē – lietderības izvērtējums, vai mums šo procesu vispār vajag; apjoma revīzija: vai mums vajag tieši tik daudz informācijas/darbību; optimizācija -kā procesu padarīt efektīvāku; un tikai tad digitalizācija – tad procesu pārceļam digitālā vidē vai automatizējam.
Kā spilgtu piemēru Endziņš min Centrālās statistikas pārvaldes atskaites, kas tai jāsniedz uzņēmējiem. Lai gan lielāko daļu no tām tagad var iesniegt digitāli, tas neatrisina pamata problēmu: “Laiku uzņēmēji tāpat patērē. Tur atslēgas jautājums ir nevis digitalizācija, bet vai šo atskaiti mums vispār vajag,” uzsver J. Endziņš.
“Šo vingrinājumu mēs vēsturiski daudzās vietās neesam izdarījuši. Līdz ar to mēs esam nodigitalizējuši kļūdainu un nepareizu procesu, mēs esam nodigitalizējuši nevajadzīgu vispār tēmu,” skaidro Endziņš.