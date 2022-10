Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena. Foto: Reuters/Scanpix/LETA

ES apstiprina astoto sankciju paketi pret Krieviju. Ko tā paredz?







Eiropas Savienība (ES) apstiprinājusi astoto sankciju paketi pret Krieviju, turpinot sodīt Maskavu par pilna mēroga karu, ko tā izvērsusi pret Ukrainu.

Jaunās sankcijas nosaka cenu griestus Krievijas naftai, kā arī paplašina ierobežojumus preču un pakalpojumu importam no Krievijas un uz to.

Par to teikts ceturtdien Eiropas Komisijas (EK) tīmekļa vietnē publicētajā paziņojumā.

Jaunās sankcijas saglabā aizliegumu Krievijas naftas transportēšanai uz trešajām valstīm no 2022.gada decembra un Krievijas izcelsmes naftas produktu transportēšanai no 2023.gada februāra, kā arī ar transportēšanu saistīto finanšu un citu pakalpojumu sniegšanu.

Līdzās tam tiek noteikti griesti Krievijas naftas cenai. Ja Krievijas nafta un naftas produkti nopirkti lētāk par noteikto cenu, Eiropas operatoriem būs atļauts tos pārvadāt. Pati cena tiks noteikta atsevišķi.

Astotajā sankciju paketē iekļauts aizliegums importēt no Krievijas preces kopsummā par septiņiem miljardiem eiro. Cita starpā aizliegts ievest no Krievijas gatavo tērauda produkciju, tehniku, transporta līdzekļus, dažas ķimikālijas, apģērbu, ādu, keramiku un juvelierizstrādājumus.

Tiks aizliegts uz Krieviju eksportēt atsevišķus elektroniskos komponentus, tehniskos izstrādājumus, dažas ķīmiskās vielas, kā arī preces, kas tiek izmantotas aviācijas sektorā.

Sankcijas aizliedz ES pilsoņiem ieņemt vadošus amatus Krievijas valsts uzņēmumos.

Aizliegta sadarbība ar Krievijas kuģniecības jūras reģistru, kā arī finanšu pakalpojumu sniegšana Krievijai, konsultācijas informācijas tehnoloģiju jomā un daži citi biznesa pakalpojumi.

Pakete arī paplašina pakalpojumu spektru, ko turpmāk nevarēs sniegt Krievijas valdībai un Krievijā reģistrētām juridiskām personām.

To vidū it IT konsultācijas, juridiskās konsultācijas, arhitektūras un inženierijas pakalpojumi.

Krievijas pilsoņiem nedrīkstēs būt kriptovalūtas konti ES neatkarīgi no apmēra.

Brisele arī ieviesusi jaunu kritēriju iekļaušanai sankciju sarakstos. Tagad ierobežojumus varēs noteikts arī tiem, kas sekmē Krievijai noteikto sankciju apiešanu.