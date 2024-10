Eiropas Savienība (ES) trešdien paziņoja, ka izveidojusi “humānās palīdzības gaisa tiltu”, lai laikā, kad turpinās Izraēlas un grupējuma “Hizbollah” bruņotais konflikts, Libānā nogādātu palīdzību. Eiropas Komisija (EK) apliecināja, ka no Itālijas un Dubaijas uz Libānu plānoti trīs pirmie lidojumi, bet pirmais tiks veikts piektdien.

Bērns mirst no trakumsērgas. Ko vecāki no rīta atrada mazuļa istabā?

“ES ir kopā ar cilvēkiem, kurus Libānā skārusi krīze,” platformā “X” pauda EK prezidente Urzula fon der Leiena. “No segām līdz patvēruma komplektiem un medikamentiem. Būs vēl vairāk,” norādīja EK prezidente.

The EU stands by the people affected by the crisis in Lebanon.

Today, we launch a Humanitarian Air Bridge with three flights loaded with in-kind emergency aid.

From blankets to shelter kits and medicines.

More will come. pic.twitter.com/2YsPA8GML0

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 9, 2024