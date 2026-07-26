Šīs piecas skaistumkopšanas procedūras vasarā var nodarīt vairāk ļauna nekā laba 0
Vasarā āda ir pakļauta daudz lielākai slodzei nekā citos gadalaikos. Intensīvi ultravioletie stari, karstums, svīšana un biežāka uzturēšanās saulē var ne tikai palēnināt ādas atjaunošanos pēc kosmētiskām procedūrām, bet arī palielināt pigmentācijas plankumu, apsārtuma un citu nevēlamu blakusparādību risku. Tieši tāpēc kosmetologi iesaka daļu procedūru atlikt līdz rudenim vai ziemai, kad saule vairs nav tik spēcīga.
Lūk, piecas procedūras, no kurām speciālisti vasaras sezonā iesaka atturēties.