Rājiens vairs neder – Lukašenko atradis smagāku metodi, kā “pārmācīt” amatpersonas 0
Baltkrievijas līderis Aleksandrs Lukašenko esot izdomājis neparastu veidu, kā “stimulēt” amatpersonas un citus darbiniekus labāk pildīt savus pienākumus – par sliktu darbu var draudēt nevis rājiens vai atlaišana, bet gan nosūtīšana uz militārajām apmācībām, stāsta NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš.
Viņš norāda, ka Lukašenko publiski izteicies par iespēju iesaukt militārajās mācībās cilvēkus, kuri slikti pildīs savus pienākumus, tostarp lauksaimniecības darbu laikā.
Pēc Slaidiņa teiktā, Baltkrievijas aizsardzības struktūras jau paziņojušas par gatavību īstenot šo pieeju, izveidojot īpašas komisijas, kas vērtētu darbinieku sniegumu un nepieciešamības gadījumā lemtu par viņu iesaisti militārajās apmācībās.
Slaidiņš šo ideju salīdzina ar padomju laika domāšanu, kad cilvēku uzvedību un darba rezultātus centās kontrolēt ar disciplinējošām metodēm.
Viņš ironiski norāda, ka šāda pieeja rada jautājumu, vai cilvēks, kurš nav veiksmīgi ticis galā ar savu darbu civilajā jomā, pēc īsas militārās apmācības pēkšņi kļūs par efektīvu karavīru.
Baltkrievijas līdera paziņojumi, pēc Slaidiņa domām, vairāk atgādina mēģinājumu uzturēt stingru kontroli pār sabiedrību, nevis reālu militāro spēju uzlabošanu.