Atrasta vēstule, kas sarakstīta uz “Titānika” 4 dienas pirms katastrofas: kas tajā teikts? 0
Atrasta vēstule, ko otrās klases pasažieris uz “Titānika” rakstīja savam draugam. Tā tiks izsolīta izsolē. Vēstules sākuma novērtējums sasniedz 47 tūkstošus dolāru, raksta The Independent.
Henrijs Praiss Hodžess uzkāpa uz “Titānika” klāja Sauthemptonā ar biļeti Nr. 250643, kas maksāja aptuveni 17,5 dolāru. Viņš devās uz Bostonu ciemos pie radiem. Vēstule datēta ar 10. aprīli, un uz tās ir Kvīnstaunas pasta zīmogs.
“Liels paldies par telegrammu un labajiem novēlējumiem. Tas bija laipns un rūpīgs žests, un esmu ļoti pateicīgs – lūdzu, nodod manu pateicību mūsu asociācijas biedriem. Vai nav jauki no prezidenta puses atnākt un mani pavadīt? Es gandrīz viņu pārliecināju braukt man līdzi. Pagaidām viss ir lieliski.
Kuģa kustību vispār nevar just, un laiks ir ļoti labs. Uz augšējā klāja aptuveni 200 puišu (no 20 gadu vecuma un vecāki) maršē pa apli un dzied, citi salonos spēlē domino un kārtis, kāds lasa, kāds raksta – viss ir pavisam citādi, nekā iztēlojies jūru.
Nodod savam tēvam, ka esmu ļoti sarūgtināts par to, ka viņš neatbrauca, bet saprotu – citādi rīkoties viņš nevarēja, un tas, ka viņa vietā atbrauca tavs brālis, bija vairāk nekā gaidāms. Eju gulēt agrāk, jo esmu noguris kā suns.
Ardievas, Hektor. Ar vislabākajiem novēlējumiem. Tavs uzticamais H.P. Hodžess,” bija teikts vēstulē.
Vīrietis gāja bojā katastrofā 1912. gada 15. aprīlī, kad traģēdija prasīja 1500 cilvēku dzīvības. Viņa līķis vēlāk tika atrasts un apglabāts kapsētā Skotijā.
Pēc izsolītāja Endrū Oldridža teiktā, otrās klases pasažieru rakstītās vēstules ir vienas no retākajām. Pēc viņa domām, šis dokuments sniedz nenovērtējamu iespēju ieskatīties dzīvē uz slavenākā kuģa klāja ar parasta pasažiera acīm, kurš dažas dienas pirms traģēdijas pat nenojauta, kas sagaida “Titāniku”.
Zināms, ka “Titāniks” nogrima 640 kilometru attālumā no Ņūfaundlendas, Kanādas austrumu provinces, četras dienas pēc ceļa sākuma. Lainera vraks atrodas okeāna dibenā aptuveni 3810 metru dziļumā, bet divas galvenās kuģa daļas atrodas 790 metru attālumā viena no otras.